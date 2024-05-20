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Украина будет выбираться из разрухи десятилетиями, считает экс-премьер - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:12 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947133504.html
Украина будет выбираться из разрухи десятилетиями, считает экс-премьер
Украина будет выбираться из разрухи десятилетиями, считает экс-премьер - РИА Новости, 20.05.2024
Украина будет выбираться из разрухи десятилетиями, считает экс-премьер
Затягивание конфликта бьет по экономике Украины, страна втягивается в разруху, из которой будет выбираться десятилетиями, считает в своем Telegram-канале бывший РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:12
2024-05-20T11:12
специальная военная операция на украине
украина
николай азаров (политик)
экономика
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Затягивание конфликта бьет по экономике Украины, страна втягивается в разруху, из которой будет выбираться десятилетиями, считает в своем Telegram-канале бывший премьер Николай Азаров. "Кому выгодно затягивание конфликта в Украине? Выгодно американцам, западным деятелям, которые рассчитывают на то, что происходит не только ослабление Украины, но и происходит ослабление России… Ситуация проигрышная для Украины, вопрос только во времени окончательного поражения. Но чем дальше, тем хуже для экономики Украины, накапливаются долги, теряются территории, теряются люди", - написал Азаров. По его мнению, "страна втягивается в такую разруху, из которой потом придется десятилетиями подниматься". "Попытки всего ЕС и США максимально накачать Украину вооружением тщетны. Да, они действительно превратили этот конфликт из достаточно быстрого в затяжной. В конфликт, который рассчитан на истощение. С этой точки зрения любой нормальный, ответственный украинский политический деятель понимает, что истощение быстрее всего наступит у Украины… Ясно, что у Украины нет никаких шансов на победу", - отметил Азаров. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945287174.html
https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html
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украина, николай азаров (политик), экономика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николай Азаров (политик), Экономика
Украина будет выбираться из разрухи десятилетиями, считает экс-премьер

Азаров: Украина втягивается в разруху, из которой будет выбираться десятилетиями

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Затягивание конфликта бьет по экономике Украины, страна втягивается в разруху, из которой будет выбираться десятилетиями, считает в своем Telegram-канале бывший премьер Николай Азаров.
"Кому выгодно затягивание конфликта в Украине? Выгодно американцам, западным деятелям, которые рассчитывают на то, что происходит не только ослабление Украины, но и происходит ослабление России… Ситуация проигрышная для Украины, вопрос только во времени окончательного поражения. Но чем дальше, тем хуже для экономики Украины, накапливаются долги, теряются территории, теряются люди", - написал Азаров. По его мнению, "страна втягивается в такую разруху, из которой потом придется десятилетиями подниматься".
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"Попытки всего ЕС и США максимально накачать Украину вооружением тщетны. Да, они действительно превратили этот конфликт из достаточно быстрого в затяжной. В конфликт, который рассчитан на истощение. С этой точки зрения любой нормальный, ответственный украинский политический деятель понимает, что истощение быстрее всего наступит у Украины… Ясно, что у Украины нет никаких шансов на победу", - отметил Азаров.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНиколай Азаров (политик)Экономика
 
 
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