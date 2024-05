https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

"Русские знают, что они делают": Запад гадает на кофейной гуще

"Русские знают, что они делают": Запад гадает на кофейной гуще

Еще неделю назад Украина и Запад были охвачены настоящей паникой по поводу наступательных действий России в Харьковской области. Крики "Все пропало!" и "Русские

Еще неделю назад Украина и Запад были охвачены настоящей паникой по поводу наступательных действий России в Харьковской области. Крики "Все пропало!" и "Русские вот-вот возьмут Харьков!" звучали повсеместно. Но последовали слова президента России о том, что мы пока не планируем заходить в этот город, — и многие пропагандисты с той стороны явно расслабились.Некоторые стали преподносить это как очередную "перемогу" Украины, заявляя, что "отказ России от взятия Харькова" (как будто кто-то у нас формулировал такую задачу) стал результатом энергичных шагов, предпринятых киевской властью. Они наперебой начали заявлять, что у русских не хватит сил для взятия второго по величине города Украины. Это заявил лично Владимир Зеленский. Это же подтвердил и американский генерал Кристофер Каволи, командующий войсками НАТО в Европе.Аналитики газеты The Daily Telegraph представили публике масштабный прогноз по поводу планов России на летнюю кампанию и вскрыли три основные цели наших операций: полное освобождение Донбасса, продвижение к Запорожью и создание санитарной зоны на севере Харьковской области. Какое откровение! Будто бы мы когда-то скрывали все эти цели и задачи!Вот и Владимир Путин, выступая в Китае перед журналистами, напомнил, что публично поставил задачу создания такой зоны безопасности в ответ на варварские обстрелы жилых кварталов Белгорода. Из чего следует, что военные преступники Украины сами вынудили нас на данную операцию.И здесь мы подходим к двум очень важным фразам Путина, которые остались не до конца услышанными на Западе. Он подчеркнул, что планов освобождать Харьков "на сегодняшний день нет". На что Маргарита Симоньян сразу откликнулась: "Будем рассчитывать на завтрашний, значит". А тот факт, что завтра ситуация может поменяться, наш президент тоже упомянул: "Безусловно, мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле. Это само собой разумеется". Вот эти два посыла и являются ответом на все вопросы относительно наших дальнейших целей. В конце концов, мы не планировали бы и создание санитарной зоны у нашего приграничья, если бы не провокационные действия Украины. Если же провокации продолжатся, сегодняшние наши планы тоже могут быть пересмотрены. И никто не сможет остановить Россию.Киевские пропагандисты могут сколько угодно бахвалиться тем, что "русские не смогли взять Харьков". Но даже в их среде пытаются постичь невероятные просчеты, допущенные при обороне региона. Отставной украинский генерал Сергей Кривонос прямо обвинил Зеленского и его свиту в том, что те создали идеальные условия для наступления россиян. А британский военный аналитик Роберт Кларк указывает на то, что харьковское наступление армии России "серьезно истощило украинскую оборону". То есть достигло своей цели — что и требовалось доказать!Даже украинские офицеры, которых опросила газета The New York Times, на условиях анонимности подтвердили: "Русские знают, что они делают". Пока Зеленский унизительно клянчит у Запада системы Patriot, убеждая, что те способны спасти Харьков, NYT признает: "Самая большая проблема для украинской армии — это люди". Точнее — их постоянно растущий дефицит.Решить данную кричащую проблему Зеленский не в состоянии, даже несмотря на то, что он ввел в действие закон о де-факто тотальной мобилизации населения. В условиях нехватки пушечного мяса не помогут никакие Patriot или иная боевая техника. Мало того, чем больше Запад будет поставлять на Украину оружия, тем сильнее будет чувствоваться дефицит кадров для его обслуживания.Харьковская операция усугубила данную проблему ВСУ, растянув их и вынудив перебросить часть своих подразделений с различных участков фронта в Донбассе. Что, в свою очередь, открывает перед нашими воинами новые возможности. Которыми мы непременно воспользуемся именно там, где сочтем это возможным и необходимым. То есть можно сказать, что мы — оппортунисты в хорошем смысле этого слова.Если же увидим, что такие возможности открываются не только в Донбассе, то воспользуемся и ими. И наверное, неслучайно один из главных британских пропагандистов Максим Такер, побывав на передовой ВСУ, пришел к выводу на страницах The Sunday Times: "Битва за Харьков только начинается". Видите, у нас еще и планов таких нет, а они уже воюют с нами, причем несут ощутимые потери.

