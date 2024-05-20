https://ria.ru/20240520/udar-1947171130.html

При израильском ударе в Хомсе погиб человек, сообщил источник

При израильском ударе в Хомсе погиб человек, сообщил источник - РИА Новости, 20.05.2024

При израильском ударе в Хомсе погиб человек, сообщил источник

Один человек погиб, пятеро пострадали при израильском ударе по двум объектам в районе сирийского города Хомс, сообщил РИА Новости источник в сирийских органах... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:50

2024-05-20T12:50

2024-05-20T12:50

в мире

хомс (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДАМАСК, 20 мая - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали при израильском ударе по двум объектам в районе сирийского города Хомс, сообщил РИА Новости источник в сирийских органах безопасности. "Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате израильских ударов по двум объектам на юге и востоке (провинции - ред.) Хомс", - сообщил источник. Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщал, что израильский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в окрестностях населенного пункта Эль-Кусейр к югу от Хомса.

https://ria.ru/20231110/izrail-1908549902.html

хомс (город)

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Варвара Скокшина

в мире, хомс (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году