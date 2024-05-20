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При израильском ударе в Хомсе погиб человек, сообщил источник - РИА Новости, 20.05.2024
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12:50 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/udar-1947171130.html
При израильском ударе в Хомсе погиб человек, сообщил источник
При израильском ударе в Хомсе погиб человек, сообщил источник - РИА Новости, 20.05.2024
При израильском ударе в Хомсе погиб человек, сообщил источник
Один человек погиб, пятеро пострадали при израильском ударе по двум объектам в районе сирийского города Хомс, сообщил РИА Новости источник в сирийских органах... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:50
2024-05-20T12:50
в мире
хомс (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДАМАСК, 20 мая - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали при израильском ударе по двум объектам в районе сирийского города Хомс, сообщил РИА Новости источник в сирийских органах безопасности. "Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате израильских ударов по двум объектам на юге и востоке (провинции - ред.) Хомс", - сообщил источник. Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщал, что израильский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в окрестностях населенного пункта Эль-Кусейр к югу от Хомса.
https://ria.ru/20231110/izrail-1908549902.html
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в мире, хомс (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Хомс (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При израильском ударе в Хомсе погиб человек, сообщил источник

При израильском ударе по двум объектам в Хомсе погиб человек, пятеро пострадали

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМашины "Скорой помощи" в Сирии
Машины Скорой помощи в Сирии - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Машины "Скорой помощи" в Сирии. Архивное фото
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ДАМАСК, 20 мая - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали при израильском ударе по двум объектам в районе сирийского города Хомс, сообщил РИА Новости источник в сирийских органах безопасности.
"Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате израильских ударов по двум объектам на юге и востоке (провинции - ред.) Хомс", - сообщил источник.
Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщал, что израильский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в окрестностях населенного пункта Эль-Кусейр к югу от Хомса.
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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В миреХомс (город)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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