https://ria.ru/20240520/ucheniya-1947072958.html

По всей России пройдут крупные антитеррористические учения

По всей России пройдут крупные антитеррористические учения - РИА Новости, 20.05.2024

По всей России пройдут крупные антитеррористические учения

Крупные антитеррористические учения на объектах образования и в местах массового отдыха пройдут 20 мая во всех регионах России, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T00:29

2024-05-20T00:29

2024-05-20T06:14

россия

александр куренков (мчс)

сергей кравцов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Крупные антитеррористические учения на объектах образования и в местах массового отдыха пройдут 20 мая во всех регионах России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.Организационные вопросы предстоящих учений 17 мая обсудили глава МЧС Александр Куренков и министр просвещения Сергей Кравцов. В совещании также участвовали руководители управлений, департаментов и региональных министерств, представители МВД и Росгвардии, члены региональных оперативных штабов по проведению учения. Сами учения пройдут 20 мая."Вопросы обеспечения безопасности детей находятся в центре внимания государства и требуют от всех заинтересованных органов власти тесного взаимодействия", — приводит пресс-служба ведомства слова Куренкова.В министерстве отметили, что в ходе учений на практике будут отработаны действия работников объектов образовательных организаций и мест массового отдыха, обучающихся и сотрудников охраны при террористической угрозе. Будет также проверена работоспособность систем оповещения на всех привлекаемых к учениям объектах.Во время учений на базе Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России будет работать оперативный штаб, в состав которого войдут представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Аналогичные штабы будут созданы в центрах управления в кризисных ситуациях региональных управлений МЧС."Учения такого масштаба накануне летнего сезона будут способствовать повышению безопасности детей и позволят на практике отработать все необходимые вопросы взаимодействия. Призываю взрослых быть особо бдительными, в том числе в вопросах безопасности детей у водоемов. Также необходимо проинструктировать их о том, что нельзя трогать неизвестные предметы. О находках сразу сообщать в оперативные службы", — резюмировал Куренков.

https://ria.ru/20230926/ucheniya-1898620827.html

https://ria.ru/20240328/ugrozy-1936490277.html

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россия, александр куренков (мчс), сергей кравцов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)