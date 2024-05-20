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В Екатеринбурге арестовали ревнивца, обвиняемого в убийстве бывшей жены - РИА Новости, 20.05.2024
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15:53 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/ubiystvo-1947225222.html
В Екатеринбурге арестовали ревнивца, обвиняемого в убийстве бывшей жены
В Екатеринбурге арестовали ревнивца, обвиняемого в убийстве бывшей жены - РИА Новости, 20.05.2024
В Екатеринбурге арестовали ревнивца, обвиняемого в убийстве бывшей жены
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал местного жителя, обвиняемого в убийстве бывшей супруги на глазах у прохожих, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:53
2024-05-20T15:53
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал местного жителя, обвиняемого в убийстве бывшей супруги на глазах у прохожих, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Арест у него до 17 июля включительно", – сказала собеседница агентства. По данным СК, 18 мая у дома по улице Победы в Екатеринбурге обвиняемый из-за ревности нанес несколько ножевых ранений своей бывшей сожительнице, после чего скрылся. Пострадавшая скончалась на месте, было заведено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали в тот же день, позже ему предъявили обвинение. Следователи отмечали, 39-летний екатеринбуржец признал вину частично, в отношении него проведут судебно-психиатрическую экспертизу. В полиции уточняли, что орудие преступления мужчина успел выбросить. С погибшей у него совместный 9-летний ребенок, полгода назад пара рассталась. Фигурант дважды был судим за причастность к грабежам и один раз – за мошенничество.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге арестовали ревнивца, обвиняемого в убийстве бывшей жены

В Екатеринбурге арестовали ревнивца, обвиняемого в убийстве экс-супруги на улице

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал местного жителя, обвиняемого в убийстве бывшей супруги на глазах у прохожих, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«
"Арест у него до 17 июля включительно", – сказала собеседница агентства.
По данным СК, 18 мая у дома по улице Победы в Екатеринбурге обвиняемый из-за ревности нанес несколько ножевых ранений своей бывшей сожительнице, после чего скрылся. Пострадавшая скончалась на месте, было заведено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали в тот же день, позже ему предъявили обвинение.
Следователи отмечали, 39-летний екатеринбуржец признал вину частично, в отношении него проведут судебно-психиатрическую экспертизу. В полиции уточняли, что орудие преступления мужчина успел выбросить. С погибшей у него совместный 9-летний ребенок, полгода назад пара рассталась. Фигурант дважды был судим за причастность к грабежам и один раз – за мошенничество.
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ПроисшествияЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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