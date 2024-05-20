https://ria.ru/20240520/turtsiya-1947138640.html

В Турции заявили, что падение курса лиры прекратилось

В Турции заявили, что падение курса лиры прекратилось - РИА Новости, 20.05.2024

В Турции заявили, что падение курса лиры прекратилось

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек выразил уверенность, что падение курса турецкой лиры прекратилось на фоне роста доверия к ней. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:26

2024-05-20T11:26

2024-05-20T11:52

экономика

турция

мехмет шимшек

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149252/09/1492520944_0:0:4529:2548_1920x0_80_0_0_e4ac1fc44cc172f885ee4ce0d687a886.jpg

СТАМБУЛ, 20 мая - РИА Новости. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек выразил уверенность, что падение курса турецкой лиры прекратилось на фоне роста доверия к ней. "Турецкая лира больше не будет падать в стоимости. Доверие к ней возросло", - заявил Шимшек в эфире телеканала TRT Haber. По его словам, дефицит внешней торговли Турции снижается, проблем с источниками финансов нет. "На данный момент в Турции много иностранной валюты, в то время как необходимость в ней снижается, в страну ввозят избыточное количество валюты", - добавил министр. Он также призвал экспортеров Турции не волноваться, так как власти продолжат оказывать им всяческую поддержку. Стоимость турецкой лиры к доллару в марте обновила исторический минимум, впервые преодолев уровень в 32 лиры за доллар. Сейчас лира торгуется на уровне 32,2 за доллар. Годовая инфляция в Турции в апреле, по данным Института статистики страны (TUIK), ускорилась до 69,80% с 68,5% в марте. Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

https://ria.ru/20240506/turtsiya-1944048460.html

https://ria.ru/20240520/erdogan-1947126356.html

https://ria.ru/20240122/devalvatsiya-1922688706.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, турция, мехмет шимшек