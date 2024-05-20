https://ria.ru/20240520/turtsiya-1947138640.html
В Турции заявили, что падение курса лиры прекратилось
В Турции заявили, что падение курса лиры прекратилось - РИА Новости, 20.05.2024
В Турции заявили, что падение курса лиры прекратилось
Министр финансов Турции Мехмет Шимшек выразил уверенность, что падение курса турецкой лиры прекратилось на фоне роста доверия к ней. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:26
2024-05-20T11:26
2024-05-20T11:52
экономика
турция
мехмет шимшек
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СТАМБУЛ, 20 мая - РИА Новости. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек выразил уверенность, что падение курса турецкой лиры прекратилось на фоне роста доверия к ней. "Турецкая лира больше не будет падать в стоимости. Доверие к ней возросло", - заявил Шимшек в эфире телеканала TRT Haber. По его словам, дефицит внешней торговли Турции снижается, проблем с источниками финансов нет. "На данный момент в Турции много иностранной валюты, в то время как необходимость в ней снижается, в страну ввозят избыточное количество валюты", - добавил министр. Он также призвал экспортеров Турции не волноваться, так как власти продолжат оказывать им всяческую поддержку. Стоимость турецкой лиры к доллару в марте обновила исторический минимум, впервые преодолев уровень в 32 лиры за доллар. Сейчас лира торгуется на уровне 32,2 за доллар. Годовая инфляция в Турции в апреле, по данным Института статистики страны (TUIK), ускорилась до 69,80% с 68,5% в марте. Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
https://ria.ru/20240506/turtsiya-1944048460.html
https://ria.ru/20240520/erdogan-1947126356.html
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экономика, турция, мехмет шимшек
Экономика, Турция, Мехмет Шимшек
В Турции заявили, что падение курса лиры прекратилось
Министр финансов Шимшек: доверие к турецкой лире возросло
СТАМБУЛ, 20 мая - РИА Новости. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек выразил уверенность, что падение курса турецкой лиры прекратилось на фоне роста доверия к ней.
"Турецкая лира больше не будет падать в стоимости. Доверие к ней возросло", - заявил Шимшек в эфире телеканала TRT Haber.
По его словам, дефицит внешней торговли Турции снижается, проблем с источниками финансов нет. "На данный момент в Турции много иностранной валюты, в то время как необходимость в ней снижается, в страну ввозят избыточное количество валюты", - добавил министр.
Он также призвал экспортеров Турции не волноваться, так как власти продолжат оказывать им всяческую поддержку.
Стоимость турецкой лиры к доллару в марте обновила исторический минимум, впервые преодолев уровень в 32 лиры за доллар. Сейчас лира торгуется на уровне 32,2 за доллар.
Годовая инфляция в Турции в апреле, по данным Института статистики страны (TUIK), ускорилась до 69,80% с 68,5% в марте. Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.