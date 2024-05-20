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На Украине назвали сроки выселения монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 20.05.2024
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14:05 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/tserkov-1947193994.html
На Украине назвали сроки выселения монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры
На Украине назвали сроки выселения монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 20.05.2024
На Украине назвали сроки выселения монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры
Временно исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев заявил, что через месяц вопрос выселения монахов канонической Украинской... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:05
2024-05-20T14:05
украина
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев заявил, что через месяц вопрос выселения монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры будет решаться силовым способом. "Процесс передачи Лавры не так быстр, как хотелось бы. Идут постоянные суды… Я, конечно, за диалог, но надо быть настойчивым. Ну, месяц времени им даем. Это я про Нижнюю лавру. После этого вопрос будет решаться силовым способом", - сказал Карандеев в интервью украинскому изданию "Главред". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается, тем не менее украинское государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно.
https://ria.ru/20230326/doklad-1860758034.html
https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html
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украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Украина, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
На Украине назвали сроки выселения монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

Врио министра культуры Карандеев: вопрос выселения решится силовым способом

© Фото : Киево-Печерская Лавра УПЦСотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Киево-Печерская Лавра УПЦ
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев заявил, что через месяц вопрос выселения монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры будет решаться силовым способом.
"Процесс передачи Лавры не так быстр, как хотелось бы. Идут постоянные суды… Я, конечно, за диалог, но надо быть настойчивым. Ну, месяц времени им даем. Это я про Нижнюю лавру. После этого вопрос будет решаться силовым способом", - сказал Карандеев в интервью украинскому изданию "Главред".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
ООН опубликовала доклад о дискриминации Украинской православной церкви
26 марта 2023, 17:35
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается, тем не менее украинское государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах.
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно.
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"Гоголевский абсурд". Что начинается в Киеве
29 февраля, 08:00
 
УкраинаУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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