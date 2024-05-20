https://ria.ru/20240520/trevoga-1947293453.html

На всей территории Украины третий раз за день объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины третий раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.05.2024

На всей территории Украины третий раз за день объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T21:10

2024-05-20T21:10

2024-05-20T21:10

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник на всей территории Украины два раза была объявлена воздушная тревога, спустя полчаса ее отменяли. В 20.08 мск тревогу объявили в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областных Украины. На Киев и остальные регионы страны тревога расширилась в период с 20.35 по 20.39. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины