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На всей территории Украины третий раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/trevoga-1947293453.html
На всей территории Украины третий раз за день объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины третий раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.05.2024
На всей территории Украины третий раз за день объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T21:10
2024-05-20T21:10
в мире
украина
россия
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник на всей территории Украины два раза была объявлена воздушная тревога, спустя полчаса ее отменяли. В 20.08 мск тревогу объявили в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областных Украины. На Киев и остальные регионы страны тревога расширилась в период с 20.35 по 20.39. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На всей территории Украины третий раз за день объявили воздушную тревогу

Власти третий раз за день объявили воздушную тревогу на всей территории Украины

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в понедельник на всей территории Украины два раза была объявлена воздушная тревога, спустя полчаса ее отменяли.
В 20.08 мск тревогу объявили в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областных Украины. На Киев и остальные регионы страны тревога расширилась в период с 20.35 по 20.39.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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