https://ria.ru/20240520/trevoga-1947078645.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.05.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T02:31

2024-05-20T02:31

2024-05-20T02:31

специальная военная операция на украине

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хмельницкий (город)

россия

черновицкая область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Николаевской области тревога была объявлена в воскресенье в 23.22 мск, в Одесской – в 00.00 мск, в Винницкой – в 00.53 мск, в Хмельницкой – в 01.30 мск, в Черновицкой – в 02.13 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231226/vzryvy-1918067474.html

хмельницкий (город)

россия

черновицкая область

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в мире, хмельницкий (город), россия, черновицкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины