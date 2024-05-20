https://ria.ru/20240520/translyatsiya-1947079980.html

Anadolu запустило прямую трансляцию с камеры БПЛА, ищущего вертолет Раиси

Anadolu запустило прямую трансляцию с камеры БПЛА, ищущего вертолет Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Anadolu запустило прямую трансляцию с камеры БПЛА, ищущего вертолет Раиси

Турецкое госагентство новостей Anadolu запустило прямую трансляцию с камер БПЛА Akıncı, который участвует в поисках совершившего жёсткую посадку вертолёта с... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T02:58

2024-05-20T02:58

2024-05-20T03:27

в мире

иран

турция

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Турецкое госагентство новостей Anadolu запустило прямую трансляцию с камер БПЛА Akıncı, который участвует в поисках совершившего жёсткую посадку вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı. По состоянию на 01.15 по местному времени (00.45 мск) БПЛА достиг иранской провинции Верзеган, где произошло ЧП. По состоянию на 02.30 по московскому времени трансляция доступна на турецкоязычной версии сайта агентства и в его YouTube-канале. По данным Telegram-каналов, трансляция кадров с беспилотника началась около 1.40 мск. Ударный БПЛА Akıncı применяется турецкими ВС с 2021 года и состоит на вооружении армий ряда стран мира. БПЛА использовались во время ликвидации последствий землетрясений в Турции в феврале 2023 года.

https://ria.ru/20240520/mchs-1947079485.html

https://ria.ru/20240519/erdogan-1947061417.html

иран

турция

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в мире, иран, турция, хосейн амир абдоллахиан