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Россия с начала года нарастила поставки газа в Китай на 13,2 процента - РИА Новости, 20.05.2024
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11:50 20.05.2024 (обновлено: 11:52 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/torgovlya-1947151672.html
Россия с начала года нарастила поставки газа в Китай на 13,2 процента
Россия с начала года нарастила поставки газа в Китай на 13,2 процента - РИА Новости, 20.05.2024
Россия с начала года нарастила поставки газа в Китай на 13,2 процента
Россия по итогам января-апреля 2024 года поставила в Китай 2,415 миллиона тонн сжиженного природного газа на 1,455 миллиарда долларов, следует из данных,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:50
2024-05-20T11:52
экономика
китай
россия
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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Россия по итогам января-апреля 2024 года поставила в Китай 2,415 миллиона тонн сжиженного природного газа на 1,455 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР. Рост объема поставок СПГ за январь-апрель составил 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в РФ 2,134 миллиона тонн СПГ на 1,645 миллиарда долларов. Отдельно в апреле 2024 года КНР закупила в РФ 779,1 тысячи тонн СПГ на 400,96 миллиона долларов.
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экономика, китай, россия
Экономика, Китай, Россия
Россия с начала года нарастила поставки газа в Китай на 13,2 процента

Таможня КНР: в январе-апреле Россия поставила в Китай 2,415 миллиона тонн СПГ

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа
Завод по производству сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Завод по производству сжиженного природного газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Россия по итогам января-апреля 2024 года поставила в Китай 2,415 миллиона тонн сжиженного природного газа на 1,455 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР.
Рост объема поставок СПГ за январь-апрель составил 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в РФ 2,134 миллиона тонн СПГ на 1,645 миллиарда долларов.
Отдельно в апреле 2024 года КНР закупила в РФ 779,1 тысячи тонн СПГ на 400,96 миллиона долларов.
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