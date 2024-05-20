https://ria.ru/20240520/torgovlya-1947151672.html

Россия с начала года нарастила поставки газа в Китай на 13,2 процента

Россия с начала года нарастила поставки газа в Китай на 13,2 процента - РИА Новости, 20.05.2024

Россия с начала года нарастила поставки газа в Китай на 13,2 процента

Россия по итогам января-апреля 2024 года поставила в Китай 2,415 миллиона тонн сжиженного природного газа на 1,455 миллиарда долларов, следует из данных,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:50

2024-05-20T11:50

2024-05-20T11:52

экономика

китай

россия

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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Россия по итогам января-апреля 2024 года поставила в Китай 2,415 миллиона тонн сжиженного природного газа на 1,455 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР. Рост объема поставок СПГ за январь-апрель составил 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в РФ 2,134 миллиона тонн СПГ на 1,645 миллиарда долларов. Отдельно в апреле 2024 года КНР закупила в РФ 779,1 тысячи тонн СПГ на 400,96 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240517/torgovlya-1946683338.html

китай

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экономика, китай, россия