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В Крыму школьника убило током на не закрытой на замок подстанции
В Крыму школьника убило током на не закрытой на замок подстанции - РИА Новости, 20.05.2024
В Крыму школьника убило током на не закрытой на замок подстанции
Школьник погиб от удара электрическим током в трансформаторной подстанции, двери в которую были не закрыты, возбуждено уголовное дело. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:03
2024-05-20T19:03
2024-05-20T19:03
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Школьник погиб от удара электрическим током в трансформаторной подстанции, двери в которую были не закрыты, возбуждено уголовное дело. Днем 18 мая 13-летний школьник, прибывший в гости к родственникам в село Пчельники Советского района, с двумя товарищами прогуливался в степи. Обнаружив трансформаторную подстанцию, юноша забрался внутрь и получил множественные тяжелые электротравмы, несовместимые с жизнью. Осмотр помещения показал, что двери сооружения не были закрыты на замок, что явилось прямым нарушением мер безопасности. "Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека)" , - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, республика крым
Происшествия, Россия, Республика Крым
В Крыму школьника убило током на не закрытой на замок подстанции
В Крыму школьник погиб от удара током, забравшись в незакрытую подстанцию
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Школьник погиб от удара электрическим током в трансформаторной подстанции, двери в которую были не закрыты, возбуждено уголовное дело.
Днем 18 мая 13-летний школьник, прибывший в гости к родственникам в село Пчельники Советского района, с двумя товарищами прогуливался в степи. Обнаружив трансформаторную подстанцию, юноша забрался внутрь и получил множественные тяжелые электротравмы, несовместимые с жизнью. Осмотр помещения показал, что двери сооружения не были закрыты на замок, что явилось прямым нарушением мер безопасности.
"Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ
(выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека)" , - сообщили в ведомстве.