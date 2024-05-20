https://ria.ru/20240520/tekhnologii-1947305085.html

На Кубани почти 200 компаний внедрили бережливые технологии за пять лет

На Кубани почти 200 компаний внедрили бережливые технологии за пять лет - РИА Новости, 20.05.2024

На Кубани почти 200 компаний внедрили бережливые технологии за пять лет

Бережливые технологии внедрили 193 компании Краснодарского края в течение пяти лет в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщил журналистам первый... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T23:22

2024-05-20T23:22

2024-05-20T23:24

краснодарский край

экономика

краснодарский край

игорь галась

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/82/1560478227_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_969a6e25686c60d9b8a76f3d36ebeb44.jpg

КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Бережливые технологии внедрили 193 компании Краснодарского края в течение пяти лет в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщил журналистам первый вице-губернатор края Игорь Галась. "Нацпроект "Производительность труда" стартовал на Кубани пять лет назад. Сегодня регион идет опережающими темпами в его реализации. Краснодарский край досрочно выполнил план по оказанию адресной поддержки предприятиям в рамках нацпроекта. 193 кубанские компании при поддержке Регионального центра компетенций внедрили бережливые технологии и добились результатов. Оптимизация работы предприятий при помощи эффективных инструментов нацпроекта дает большие конкурентные преимущества нашему бизнесу, позволяет раскрыть внутренние резервы и сделать серьезный рывок в экономическом развитии", – передает пресс-служба краевой администрации слова Галася. Вице-губернатор добавил, что власти региона планируют охватить бережливыми технологиями еще 250 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и все социальные учреждения. Всего в Краснодарском крае к нацпроекту "Производительность труда" присоединились уже 315 предприятий обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли и туристической отрасли, отметили в краевой администрации.

https://ria.ru/20240515/poruchenie-1946280089.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, игорь галась