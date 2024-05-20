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На Кубани почти 200 компаний внедрили бережливые технологии за пять лет - РИА Новости, 20.05.2024
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Краснодарский край
 
23:22 20.05.2024 (обновлено: 23:24 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/tekhnologii-1947305085.html
На Кубани почти 200 компаний внедрили бережливые технологии за пять лет
На Кубани почти 200 компаний внедрили бережливые технологии за пять лет - РИА Новости, 20.05.2024
На Кубани почти 200 компаний внедрили бережливые технологии за пять лет
Бережливые технологии внедрили 193 компании Краснодарского края в течение пяти лет в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщил журналистам первый... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T23:22
2024-05-20T23:24
краснодарский край
экономика
краснодарский край
игорь галась
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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Бережливые технологии внедрили 193 компании Краснодарского края в течение пяти лет в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщил журналистам первый вице-губернатор края Игорь Галась. "Нацпроект "Производительность труда" стартовал на Кубани пять лет назад. Сегодня регион идет опережающими темпами в его реализации. Краснодарский край досрочно выполнил план по оказанию адресной поддержки предприятиям в рамках нацпроекта. 193 кубанские компании при поддержке Регионального центра компетенций внедрили бережливые технологии и добились результатов. Оптимизация работы предприятий при помощи эффективных инструментов нацпроекта дает большие конкурентные преимущества нашему бизнесу, позволяет раскрыть внутренние резервы и сделать серьезный рывок в экономическом развитии", – передает пресс-служба краевой администрации слова Галася. Вице-губернатор добавил, что власти региона планируют охватить бережливыми технологиями еще 250 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и все социальные учреждения. Всего в Краснодарском крае к нацпроекту "Производительность труда" присоединились уже 315 предприятий обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли и туристической отрасли, отметили в краевой администрации.
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экономика, краснодарский край, игорь галась
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Игорь Галась

На Кубани почти 200 компаний внедрили бережливые технологии за пять лет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Театральную площадь Краснодара
Вид на Театральную площадь Краснодара - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на Театральную площадь Краснодара. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Бережливые технологии внедрили 193 компании Краснодарского края в течение пяти лет в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщил журналистам первый вице-губернатор края Игорь Галась.
«
"Нацпроект "Производительность труда" стартовал на Кубани пять лет назад. Сегодня регион идет опережающими темпами в его реализации. Краснодарский край досрочно выполнил план по оказанию адресной поддержки предприятиям в рамках нацпроекта. 193 кубанские компании при поддержке Регионального центра компетенций внедрили бережливые технологии и добились результатов. Оптимизация работы предприятий при помощи эффективных инструментов нацпроекта дает большие конкурентные преимущества нашему бизнесу, позволяет раскрыть внутренние резервы и сделать серьезный рывок в экономическом развитии", – передает пресс-служба краевой администрации слова Галася.
Вице-губернатор добавил, что власти региона планируют охватить бережливыми технологиями еще 250 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и все социальные учреждения.
Всего в Краснодарском крае к нацпроекту "Производительность труда" присоединились уже 315 предприятий обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли и туристической отрасли, отметили в краевой администрации.
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