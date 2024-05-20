https://ria.ru/20240520/tek-1947278994.html
Российский ТЭК развивается стабильно, несмотря на санкции, заявил Путин
Российский ТЭК развивается стабильно, несмотря на санкции, заявил Путин - РИА Новости, 20.05.2024
Российский ТЭК развивается стабильно, несмотря на санкции, заявил Путин
Несмотря на санкции, российский ТЭК развивается стабильно, надежно обеспечивает потребности страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:33
2024-05-20T19:33
2024-05-20T19:44
владимир путин
экономика
цены на нефть
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Несмотря на санкции, российский ТЭК развивается стабильно, надежно обеспечивает потребности страны, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в понедельник проводит совещание о развитии топливно-энергетического комплекса."Подчеркну, что несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно", - сказал Путин."Надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности", - добавил он.
https://ria.ru/20240512/tek-1945367667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Экономика, Цены на нефть, Россия, Санкции в отношении России
Российский ТЭК развивается стабильно, несмотря на санкции, заявил Путин
Путин: ТЭК надежно обеспечивает потребности России, несмотря на санкции
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Несмотря на санкции, российский ТЭК развивается стабильно, надежно обеспечивает потребности страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник проводит совещание о развитии топливно-энергетического комплекса.
"Подчеркну, что несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно", - сказал Путин.
"Надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности", - добавил он.