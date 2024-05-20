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Российский ТЭК развивается стабильно, несмотря на санкции, заявил Путин - РИА Новости, 20.05.2024
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19:33 20.05.2024 (обновлено: 19:44 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/tek-1947278994.html
Российский ТЭК развивается стабильно, несмотря на санкции, заявил Путин
Российский ТЭК развивается стабильно, несмотря на санкции, заявил Путин - РИА Новости, 20.05.2024
Российский ТЭК развивается стабильно, несмотря на санкции, заявил Путин
Несмотря на санкции, российский ТЭК развивается стабильно, надежно обеспечивает потребности страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:33
2024-05-20T19:44
владимир путин
экономика
цены на нефть
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Несмотря на санкции, российский ТЭК развивается стабильно, надежно обеспечивает потребности страны, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в понедельник проводит совещание о развитии топливно-энергетического комплекса."Подчеркну, что несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно", - сказал Путин."Надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности", - добавил он.
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владимир путин, экономика, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Экономика, Цены на нефть, Россия, Санкции в отношении России
Российский ТЭК развивается стабильно, несмотря на санкции, заявил Путин

Путин: ТЭК надежно обеспечивает потребности России, несмотря на санкции

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание вопросам развития топливно-энергетического комплекса
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание вопросам развития топливно-энергетического комплекса - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание вопросам развития топливно-энергетического комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Несмотря на санкции, российский ТЭК развивается стабильно, надежно обеспечивает потребности страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник проводит совещание о развитии топливно-энергетического комплекса.
"Подчеркну, что несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно", - сказал Путин.
"Надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности", - добавил он.
Александр Новак
Новак назвал ключевые задачи ТЭК
12 мая, 12:26
 
Владимир ПутинЭкономикаЦены на нефтьРоссияСанкции в отношении России
 
 
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