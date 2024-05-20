https://ria.ru/20240520/tek-1947278994.html

Российский ТЭК развивается стабильно, несмотря на санкции, заявил Путин

Российский ТЭК развивается стабильно, несмотря на санкции, заявил Путин - РИА Новости, 20.05.2024

Российский ТЭК развивается стабильно, несмотря на санкции, заявил Путин

Несмотря на санкции, российский ТЭК развивается стабильно, надежно обеспечивает потребности страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:33

2024-05-20T19:33

2024-05-20T19:44

владимир путин

экономика

цены на нефть

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Несмотря на санкции, российский ТЭК развивается стабильно, надежно обеспечивает потребности страны, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в понедельник проводит совещание о развитии топливно-энергетического комплекса."Подчеркну, что несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно", - сказал Путин."Надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности", - добавил он.

https://ria.ru/20240512/tek-1945367667.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии