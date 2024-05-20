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МИД России поддержал действия КНР по защите суверенитета в вопросе Тайваня - РИА Новости, 20.05.2024
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14:39 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/tayvan-1947202889.html
МИД России поддержал действия КНР по защите суверенитета в вопросе Тайваня
МИД России поддержал действия КНР по защите суверенитета в вопросе Тайваня - РИА Новости, 20.05.2024
МИД России поддержал действия КНР по защите суверенитета в вопросе Тайваня
Россия поддерживает действия Китая по защите его суверенитета в вопросе Тайваня, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:39
2024-05-20T14:39
в мире
тайвань
россия
китай
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия поддерживает действия Китая по защите его суверенитета в вопросе Тайваня, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшую 20 мая на Тайване "инаугурацию" "президента" острова Лай Циндэ. "Позиция России по Тайваню была в очередной раз четко изложена в совместном заявлении лидеров России и Китая, подписанном по итогам состоявшегося на днях государственного визита президента Российской Федерации В.В. Путина в Китай: "Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия китайской стороны по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны", - написала Захарова.
https://ria.ru/20240420/zakharova-1941278684.html
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в мире, тайвань, россия, китай, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Тайвань, Россия, Китай, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России поддержал действия КНР по защите суверенитета в вопросе Тайваня

Захарова: РФ привержена принципу одного Китая и поддерживает действия по Тайваню

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия поддерживает действия Китая по защите его суверенитета в вопросе Тайваня, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшую 20 мая на Тайване "инаугурацию" "президента" острова Лай Циндэ.
"Позиция России по Тайваню была в очередной раз четко изложена в совместном заявлении лидеров России и Китая, подписанном по итогам состоявшегося на днях государственного визита президента Российской Федерации В.В. Путина в Китай: "Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия китайской стороны по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны", - написала Захарова.
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В миреТайваньРоссияКитайМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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