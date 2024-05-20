https://ria.ru/20240520/tayvan-1947202889.html

МИД России поддержал действия КНР по защите суверенитета в вопросе Тайваня

МИД России поддержал действия КНР по защите суверенитета в вопросе Тайваня - РИА Новости, 20.05.2024

МИД России поддержал действия КНР по защите суверенитета в вопросе Тайваня

Россия поддерживает действия Китая по защите его суверенитета в вопросе Тайваня, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:39

2024-05-20T14:39

2024-05-20T14:39

в мире

тайвань

россия

китай

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия поддерживает действия Китая по защите его суверенитета в вопросе Тайваня, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшую 20 мая на Тайване "инаугурацию" "президента" острова Лай Циндэ. "Позиция России по Тайваню была в очередной раз четко изложена в совместном заявлении лидеров России и Китая, подписанном по итогам состоявшегося на днях государственного визита президента Российской Федерации В.В. Путина в Китай: "Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия китайской стороны по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны", - написала Захарова.

https://ria.ru/20240420/zakharova-1941278684.html

тайвань

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, тайвань, россия, китай, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)