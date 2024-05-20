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США и союзники нагнетают ситуацию в Тайваньском проливе, заявил МИД России - РИА Новости, 20.05.2024
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14:27 20.05.2024 (обновлено: 14:43 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/tayvan-1947199515.html
США и союзники нагнетают ситуацию в Тайваньском проливе, заявил МИД России
США и союзники нагнетают ситуацию в Тайваньском проливе, заявил МИД России - РИА Новости, 20.05.2024
США и союзники нагнетают ситуацию в Тайваньском проливе, заявил МИД России
США и их союзники продолжают нагнетать ситуацию в Тайваньском проливе, препятствуя процессу мирного объединения Китая, что нарушает стабильность и безопасность... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:27
2024-05-20T14:43
в мире
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. США и их союзники продолжают нагнетать ситуацию в Тайваньском проливе, препятствуя процессу мирного объединения Китая, что нарушает стабильность и безопасность в Азиатско-тихоокеанском регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Говоря о тайваньской проблеме, видим, что Вашингтон и его сателлиты продолжают нагнетать обстановку в Тайваньском проливе, целенаправленно подрывают стабильность и безопасность в АТР, препятствуют мирному объединению Китая. Сепаратистские силы острова, подогреваемые странами Запада во главе с США, создают информационный фон для внесения разлада в отношения между обоими берегами Тайваньского пролива", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.По ее словам, для внесения разлада в регионе используется в том числе и прошедшая "инаугурация" "президента" острова.
https://ria.ru/20240426/tayvan-1942442078.html
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в мире, сша, атр, россия, тайвань
В мире, США, АТР, Россия, Тайвань
США и союзники нагнетают ситуацию в Тайваньском проливе, заявил МИД России

МИД РФ: действия США и союзников на Тайване нарушают безопасность в АТР

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. США и их союзники продолжают нагнетать ситуацию в Тайваньском проливе, препятствуя процессу мирного объединения Китая, что нарушает стабильность и безопасность в Азиатско-тихоокеанском регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Говоря о тайваньской проблеме, видим, что Вашингтон и его сателлиты продолжают нагнетать обстановку в Тайваньском проливе, целенаправленно подрывают стабильность и безопасность в АТР, препятствуют мирному объединению Китая. Сепаратистские силы острова, подогреваемые странами Запада во главе с США, создают информационный фон для внесения разлада в отношения между обоими берегами Тайваньского пролива", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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По ее словам, для внесения разлада в регионе используется в том числе и прошедшая "инаугурация" "президента" острова.
 
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