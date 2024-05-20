https://ria.ru/20240520/tayvan-1947199515.html

США и союзники нагнетают ситуацию в Тайваньском проливе, заявил МИД России

США и союзники нагнетают ситуацию в Тайваньском проливе, заявил МИД России - РИА Новости, 20.05.2024

США и союзники нагнетают ситуацию в Тайваньском проливе, заявил МИД России

США и их союзники продолжают нагнетать ситуацию в Тайваньском проливе, препятствуя процессу мирного объединения Китая, что нарушает стабильность и безопасность... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:27

2024-05-20T14:27

2024-05-20T14:43

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. США и их союзники продолжают нагнетать ситуацию в Тайваньском проливе, препятствуя процессу мирного объединения Китая, что нарушает стабильность и безопасность в Азиатско-тихоокеанском регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Говоря о тайваньской проблеме, видим, что Вашингтон и его сателлиты продолжают нагнетать обстановку в Тайваньском проливе, целенаправленно подрывают стабильность и безопасность в АТР, препятствуют мирному объединению Китая. Сепаратистские силы острова, подогреваемые странами Запада во главе с США, создают информационный фон для внесения разлада в отношения между обоими берегами Тайваньского пролива", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.По ее словам, для внесения разлада в регионе используется в том числе и прошедшая "инаугурация" "президента" острова.

https://ria.ru/20240426/tayvan-1942442078.html

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