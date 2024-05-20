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Минздрав предложил внести "Тапентадол" в список наркотических средств - РИА Новости, 21.05.2024
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23:49 20.05.2024 (обновлено: 01:07 21.05.2024)
https://ria.ru/20240520/tapentadol-1947307428.html
Минздрав предложил внести "Тапентадол" в список наркотических средств
Минздрав предложил внести "Тапентадол" в список наркотических средств - РИА Новости, 21.05.2024
Минздрав предложил внести "Тапентадол" в список наркотических средств
Министерство здравоохранения РФ предлагает внести вещество "Тапентадол", которое используется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-20T23:49
2024-05-21T01:07
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ предлагает внести вещество "Тапентадол", которое используется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в список наркотических средств, соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.В пояснительной записке отмечается, что проект подготовлен в связи с необходимостью изменения мер госконтроля в отношении "Тапентадола" ‎и его включения в список наркотических и психотропных веществ, в отношении которых устанавливаются меры контроля государства и оборот которых ограничен.Как указали авторы инициативы, пациенты, которых лечат препаратами-агонистами мю-опиоидных рецепторов, должны тщательно контролироваться на предмет злоупотребления и зависимости.Снижение дозы или внезапное прекращение приема препарата грозит реакцией отмены или другими тяжелыми нарушениями, говорится в пояснительной записке.
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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Минздрав предложил внести "Тапентадол" в список наркотических средств

Минздрав предложил внести препарат "Тапентадол" в список наркотических средств

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ предлагает внести вещество "Тапентадол", которое используется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в список наркотических средств, соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке отмечается, что проект подготовлен в связи с необходимостью изменения мер госконтроля в отношении "Тапентадола" ‎и его включения в список наркотических и психотропных веществ, в отношении которых устанавливаются меры контроля государства и оборот которых ограничен.
Как указали авторы инициативы, пациенты, которых лечат препаратами-агонистами мю-опиоидных рецепторов, должны тщательно контролироваться на предмет злоупотребления и зависимости.
Снижение дозы или внезапное прекращение приема препарата грозит реакцией отмены или другими тяжелыми нарушениями, говорится в пояснительной записке.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Расширен перечень подлежащих контролю веществ
17 марта, 00:13
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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