https://ria.ru/20240520/tapentadol-1947307428.html

Минздрав предложил внести "Тапентадол" в список наркотических средств

Минздрав предложил внести "Тапентадол" в список наркотических средств - РИА Новости, 21.05.2024

Минздрав предложил внести "Тапентадол" в список наркотических средств

Министерство здравоохранения РФ предлагает внести вещество "Тапентадол", которое используется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-20T23:49

2024-05-20T23:49

2024-05-21T01:07

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ предлагает внести вещество "Тапентадол", которое используется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в список наркотических средств, соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.В пояснительной записке отмечается, что проект подготовлен в связи с необходимостью изменения мер госконтроля в отношении "Тапентадола" ‎и его включения в список наркотических и психотропных веществ, в отношении которых устанавливаются меры контроля государства и оборот которых ограничен.Как указали авторы инициативы, пациенты, которых лечат препаратами-агонистами мю-опиоидных рецепторов, должны тщательно контролироваться на предмет злоупотребления и зависимости.Снижение дозы или внезапное прекращение приема препарата грозит реакцией отмены или другими тяжелыми нарушениями, говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20240317/kontrol-1933580774.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)