https://ria.ru/20240520/tapentadol-1947307428.html
Минздрав предложил внести "Тапентадол" в список наркотических средств
Минздрав предложил внести "Тапентадол" в список наркотических средств - РИА Новости, 21.05.2024
Минздрав предложил внести "Тапентадол" в список наркотических средств
Министерство здравоохранения РФ предлагает внести вещество "Тапентадол", которое используется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-20T23:49
2024-05-20T23:49
2024-05-21T01:07
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ предлагает внести вещество "Тапентадол", которое используется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в список наркотических средств, соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.В пояснительной записке отмечается, что проект подготовлен в связи с необходимостью изменения мер госконтроля в отношении "Тапентадола" и его включения в список наркотических и психотропных веществ, в отношении которых устанавливаются меры контроля государства и оборот которых ограничен.Как указали авторы инициативы, пациенты, которых лечат препаратами-агонистами мю-опиоидных рецепторов, должны тщательно контролироваться на предмет злоупотребления и зависимости.Снижение дозы или внезапное прекращение приема препарата грозит реакцией отмены или другими тяжелыми нарушениями, говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20240317/kontrol-1933580774.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e24e7b4e0a1adb30ec571e167724b22a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав предложил внести "Тапентадол" в список наркотических средств
Минздрав предложил внести препарат "Тапентадол" в список наркотических средств
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Министерство здравоохранения РФ предлагает внести вещество "Тапентадол", которое используется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в список наркотических средств, соответствующий проект
постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке отмечается, что проект подготовлен в связи с необходимостью изменения мер госконтроля в отношении "Тапентадола" и его включения в список наркотических и психотропных веществ, в отношении которых устанавливаются меры контроля государства и оборот которых ограничен.
Как указали авторы инициативы, пациенты, которых лечат препаратами-агонистами мю-опиоидных рецепторов, должны тщательно контролироваться на предмет злоупотребления и зависимости.
Снижение дозы или внезапное прекращение приема препарата грозит реакцией отмены или другими тяжелыми нарушениями, говорится в пояснительной записке.