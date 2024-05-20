https://ria.ru/20240520/tankisty-1947084981.html

Танкисты уничтожили под Авдеевкой украинский опорный пункт

Танкисты уничтожили под Авдеевкой украинский опорный пункт - РИА Новости, 20.05.2024

Танкисты уничтожили под Авдеевкой украинский опорный пункт

Военнослужащие экипажей танков Т-80 горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнём прямой наводкой поразили опорный пункт ВСУ, обеспечив... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T05:13

2024-05-20T05:13

2024-05-20T05:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

т-80

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ЛУГАНСК, 20 мая – РИА Новости. Военнослужащие экипажей танков Т-80 горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнём прямой наводкой поразили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступательные действия штурмовых групп на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "В ходе боевой работы танкисты прикрывая мотострелков, выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела. Огнём 125-мм осколочно-фугасными снарядами отработали по позициям противника, уничтожая пулемётные точки и укрепления, обеспечив огневую поддержку наступающим группам пехоты", - сообщили детали в МО РФ. Уточняется, что противник во время танкового удара ВС РФ находился на расстоянии порядка 800 метров. "Грамотные и умелые действия экипажей танков Т-80 позволили штурмовым группам пехоты захватить позиции противника и укрепиться в назначенном районе", - рассказали в МО.

https://ria.ru/20240301/su-25-1930385334.html

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россия, вооруженные силы украины, т-80