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Танкисты уничтожили под Авдеевкой украинский опорный пункт
Танкисты уничтожили под Авдеевкой украинский опорный пункт - РИА Новости, 20.05.2024
Танкисты уничтожили под Авдеевкой украинский опорный пункт
Военнослужащие экипажей танков Т-80 горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнём прямой наводкой поразили опорный пункт ВСУ, обеспечив... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:13
2024-05-20T05:13
2024-05-20T05:13
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вооруженные силы украины
т-80
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ЛУГАНСК, 20 мая – РИА Новости. Военнослужащие экипажей танков Т-80 горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнём прямой наводкой поразили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступательные действия штурмовых групп на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "В ходе боевой работы танкисты прикрывая мотострелков, выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела. Огнём 125-мм осколочно-фугасными снарядами отработали по позициям противника, уничтожая пулемётные точки и укрепления, обеспечив огневую поддержку наступающим группам пехоты", - сообщили детали в МО РФ. Уточняется, что противник во время танкового удара ВС РФ находился на расстоянии порядка 800 метров. "Грамотные и умелые действия экипажей танков Т-80 позволили штурмовым группам пехоты захватить позиции противника и укрепиться в назначенном районе", - рассказали в МО.
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россия, вооруженные силы украины, т-80
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80
Танкисты уничтожили под Авдеевкой украинский опорный пункт
Танкисты группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой