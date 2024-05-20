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Танкисты уничтожили под Авдеевкой украинский опорный пункт - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/tankisty-1947084981.html
Танкисты уничтожили под Авдеевкой украинский опорный пункт
Танкисты уничтожили под Авдеевкой украинский опорный пункт - РИА Новости, 20.05.2024
Танкисты уничтожили под Авдеевкой украинский опорный пункт
Военнослужащие экипажей танков Т-80 горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнём прямой наводкой поразили опорный пункт ВСУ, обеспечив... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:13
2024-05-20T05:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-80
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ЛУГАНСК, 20 мая – РИА Новости. Военнослужащие экипажей танков Т-80 горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнём прямой наводкой поразили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступательные действия штурмовых групп на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "В ходе боевой работы танкисты прикрывая мотострелков, выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела. Огнём 125-мм осколочно-фугасными снарядами отработали по позициям противника, уничтожая пулемётные точки и укрепления, обеспечив огневую поддержку наступающим группам пехоты", - сообщили детали в МО РФ. Уточняется, что противник во время танкового удара ВС РФ находился на расстоянии порядка 800 метров. "Грамотные и умелые действия экипажей танков Т-80 позволили штурмовым группам пехоты захватить позиции противника и укрепиться в назначенном районе", - рассказали в МО.
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россия, вооруженные силы украины, т-80
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80
Танкисты уничтожили под Авдеевкой украинский опорный пункт

Танкисты группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 мая – РИА Новости. Военнослужащие экипажей танков Т-80 горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнём прямой наводкой поразили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступательные действия штурмовых групп на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
"В ходе боевой работы танкисты прикрывая мотострелков, выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела. Огнём 125-мм осколочно-фугасными снарядами отработали по позициям противника, уничтожая пулемётные точки и укрепления, обеспечив огневую поддержку наступающим группам пехоты", - сообщили детали в МО РФ.
Уточняется, что противник во время танкового удара ВС РФ находился на расстоянии порядка 800 метров.
"Грамотные и умелые действия экипажей танков Т-80 позволили штурмовым группам пехоты захватить позиции противника и укрепиться в назначенном районе", - рассказали в МО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТ-80
 
 
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