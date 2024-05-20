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Молят о помощи. На Западе рассказали об ужасающем поступке Сырского - РИА Новости, 20.05.2024
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21:02 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/syrskiy-1947292296.html
Молят о помощи. На Западе рассказали об ужасающем поступке Сырского
Молят о помощи. На Западе рассказали об ужасающем поступке Сырского - РИА Новости, 20.05.2024
Молят о помощи. На Западе рассказали об ужасающем поступке Сырского
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский игнорируют просьбы о помощи от военных, попавших в окружение, заявил британский эксперт... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T21:02
2024-05-20T21:02
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский игнорируют просьбы о помощи от военных, попавших в окружение, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."(Подразделения ВСУ. — Прим. ред.) отправляют в Киев одно письмо за другим, просят разрешения отступить. Они боятся, что дороги будут отрезаны, и жалуются, что не получают подкрепление и боеприпасы. Они сообщают, что могут попасть в ловушку. &lt;…&gt; Однако Зеленский и Сырский игнорируют все просьбы об отводе войск", — рассказал эксперт.Как уточнил Меркурис, руководство Украины требует от военнослужащих стоять и погибать, независимо от того, целесообразно ли оборонять определенный участок фронта и терять личный состав.Аналитик отметил, что ВСУ сталкивались с таким отношением киевских властей и в других сражениях, в частности, во время битвы за Мариуполь.Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
https://ria.ru/20240520/udar-1947281186.html
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в мире, украина, киев, мариуполь, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
В мире, Украина, Киев, Мариуполь, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
Молят о помощи. На Западе рассказали об ужасающем поступке Сырского

Меркурис: Сырский игнорирует просьбы окруженных сил ВСУ о помощи

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский игнорируют просьбы о помощи от военных, попавших в окружение, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"(Подразделения ВСУ. — Прим. ред.) отправляют в Киев одно письмо за другим, просят разрешения отступить. Они боятся, что дороги будут отрезаны, и жалуются, что не получают подкрепление и боеприпасы. Они сообщают, что могут попасть в ловушку. <…> Однако Зеленский и Сырский игнорируют все просьбы об отводе войск", — рассказал эксперт.
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Как уточнил Меркурис, руководство Украины требует от военнослужащих стоять и погибать, независимо от того, целесообразно ли оборонять определенный участок фронта и терять личный состав.
Аналитик отметил, что ВСУ сталкивались с таким отношением киевских властей и в других сражениях, в частности, во время битвы за Мариуполь.
Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
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