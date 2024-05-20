https://ria.ru/20240520/svr-1947103960.html
В СВР заявили о низкой популярности Зеленского в ВСУ
В СВР заявили о низкой популярности Зеленского в ВСУ - РИА Новости, 20.05.2024
В СВР заявили о низкой популярности Зеленского в ВСУ
Популярность Владимира Зеленского в ВСУ не превышает 20 процентов, сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки России (СВР). РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:24
2024-05-20T09:24
2024-05-20T09:50
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы украины
в мире
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Популярность Владимира Зеленского в ВСУ не превышает 20 процентов, сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки России (СВР)."Уровень поддержки Владимира Зеленского опустился до 17 процентов и продолжает снижаться. Свыше 70 процентов населения не доверяют всем украинским СМИ, около 90 процентов хотели бы покинуть страну. Не лучше дела обстоят в армии. Даже среди подвергающихся беспрерывной идеологической обработке военнослужащих ВСУ популярность Зеленского не превышает 20 процентов", — отметили в спецслужбе.По информации СВР, глава киевского режима "чувствует уязвимость своих позиций" и "в преддверии истечения срока полномочий 20 мая он отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных"."Проводятся масштабные чистки в армейской среде, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны. Охваченный страхом за свою жизнь, Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно надуманного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства", — отметили в СВР.При этом на Западе крайне обеспокоены катастрофическим падением рейтингов украинских властей, особенно после принятия закона о мобилизации, добавили в спецслужбе.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
https://ria.ru/20240520/krym-1947080967.html
https://ria.ru/20240520/nuland-1947104104.html
https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1947027591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
В СВР заявили о низкой популярности Зеленского в ВСУ
СВР: популярность Зеленского в ВСУ не превышает 20 процентов
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Популярность Владимира Зеленского в ВСУ не превышает 20 процентов, сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки России (СВР).
"Уровень поддержки Владимира Зеленского опустился до 17 процентов и продолжает снижаться. Свыше 70 процентов населения не доверяют всем украинским СМИ, около 90 процентов хотели бы покинуть страну. Не лучше дела обстоят в армии. Даже среди подвергающихся беспрерывной идеологической обработке военнослужащих ВСУ популярность Зеленского не превышает 20 процентов", — отметили в спецслужбе.
По информации СВР, глава киевского режима "чувствует уязвимость своих позиций" и "в преддверии истечения срока полномочий 20 мая он отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных".
"Проводятся масштабные чистки в армейской среде, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны. Охваченный страхом за свою жизнь, Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно надуманного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства", — отметили в СВР.
При этом на Западе крайне обеспокоены катастрофическим падением рейтингов украинских властей, особенно после принятия закона о мобилизации, добавили в спецслужбе.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.