https://ria.ru/20240520/svr-1947103960.html

В СВР заявили о низкой популярности Зеленского в ВСУ

В СВР заявили о низкой популярности Зеленского в ВСУ - РИА Новости, 20.05.2024

В СВР заявили о низкой популярности Зеленского в ВСУ

Популярность Владимира Зеленского в ВСУ не превышает 20 процентов, сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки России (СВР). РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T09:24

2024-05-20T09:24

2024-05-20T09:50

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

вооруженные силы украины

в мире

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

служба безопасности украины

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Популярность Владимира Зеленского в ВСУ не превышает 20 процентов, сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки России (СВР)."Уровень поддержки Владимира Зеленского опустился до 17 процентов и продолжает снижаться. Свыше 70 процентов населения не доверяют всем украинским СМИ, около 90 процентов хотели бы покинуть страну. Не лучше дела обстоят в армии. Даже среди подвергающихся беспрерывной идеологической обработке военнослужащих ВСУ популярность Зеленского не превышает 20 процентов", — отметили в спецслужбе.По информации СВР, глава киевского режима "чувствует уязвимость своих позиций" и "в преддверии истечения срока полномочий 20 мая он отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных"."Проводятся масштабные чистки в армейской среде, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны. Охваченный страхом за свою жизнь, Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно надуманного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства", — отметили в СВР.При этом на Западе крайне обеспокоены катастрофическим падением рейтингов украинских властей, особенно после принятия закона о мобилизации, добавили в спецслужбе.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.

https://ria.ru/20240520/krym-1947080967.html

https://ria.ru/20240520/nuland-1947104104.html

https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1947027591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины