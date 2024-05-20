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Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 20.05.2024
Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник, с помощью которого Киев на территории РФ пытался провести террористическую... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:58
2024-05-20T16:58
2024-05-20T16:58
безопасность
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
спецоперация
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник, с помощью которого Киев на территории РФ пытался провести террористическую атаку, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."20 мая т.г. около 16.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240520/pvo-1947204590.html
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безопасность, белгородская область, россия, спецоперация
Безопасность, Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Спецоперация
Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские ПВО около 16.30 уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью