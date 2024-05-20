https://ria.ru/20240520/svo-1947243277.html

Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 20.05.2024

Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник, с помощью которого Киев на территории РФ пытался провести террористическую... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:58

2024-05-20T16:58

2024-05-20T16:58

безопасность

белгородская область

россия

специальная военная операция на украине

спецоперация

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник, с помощью которого Киев на территории РФ пытался провести террористическую атаку, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."20 мая т.г. около 16.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240520/pvo-1947204590.html

белгородская область

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безопасность, белгородская область, россия, спецоперация