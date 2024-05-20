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Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:58 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/svo-1947243277.html
Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 20.05.2024
Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник, с помощью которого Киев на территории РФ пытался провести террористическую... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:58
2024-05-20T16:58
безопасность
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
спецоперация
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник, с помощью которого Киев на территории РФ пытался провести террористическую атаку, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."20 мая т.г. около 16.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240520/pvo-1947204590.html
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безопасность, белгородская область, россия, спецоперация
Безопасность, Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Спецоперация
Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские ПВО около 16.30 уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военный с трофейным украинским беспилотником
Российский военный с трофейным украинским беспилотником - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник, с помощью которого Киев на территории РФ пытался провести террористическую атаку, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"20 мая т.г. около 16.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью
Вчера, 14:49
Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьРоссияСпецоперация
 
 
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