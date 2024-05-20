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ВС России уничтожили станцию ЗРК IRIS-T и пусковую установку С-125
ВС России уничтожили станцию ЗРК IRIS-T и пусковую установку С-125 - РИА Новости, 20.05.2024
ВС России уничтожили станцию ЗРК IRIS-T и пусковую установку С-125
Российские авиация и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию немецкого ЗРК IRIS-T и пусковую установку комплекса С-125, нанесли удар по месту совещания... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:18
2024-05-20T13:18
2024-05-20T13:23
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию немецкого ЗРК IRIS-T и пусковую установку комплекса С-125, нанесли удар по месту совещания командного состава двух штурмовых бригад ВСУ, сообщается в сводке Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, было "поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ", скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240120/spetsoperatsiya-1922504622.html
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россия, германия, вооруженные силы украины
Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили станцию ЗРК IRIS-T и пусковую установку С-125
Минобороны: ВС России уничтожили станцию ЗРК IRIS-T и пусковую установку С-125