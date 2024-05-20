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ВС России уничтожили станцию ЗРК IRIS-T и пусковую установку С-125 - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 20.05.2024 (обновлено: 13:23 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/svo-1947179684.html
ВС России уничтожили станцию ЗРК IRIS-T и пусковую установку С-125
ВС России уничтожили станцию ЗРК IRIS-T и пусковую установку С-125 - РИА Новости, 20.05.2024
ВС России уничтожили станцию ЗРК IRIS-T и пусковую установку С-125
Российские авиация и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию немецкого ЗРК IRIS-T и пусковую установку комплекса С-125, нанесли удар по месту совещания... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:18
2024-05-20T13:23
россия
германия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию немецкого ЗРК IRIS-T и пусковую установку комплекса С-125, нанесли удар по месту совещания командного состава двух штурмовых бригад ВСУ, сообщается в сводке Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, было "поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ", скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240120/spetsoperatsiya-1922504622.html
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россия, германия, вооруженные силы украины
Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили станцию ЗРК IRIS-T и пусковую установку С-125

Минобороны: ВС России уничтожили станцию ЗРК IRIS-T и пусковую установку С-125

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию немецкого ЗРК IRIS-T и пусковую установку комплекса С-125, нанесли удар по месту совещания командного состава двух штурмовых бригад ВСУ, сообщается в сводке Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, было "поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ", скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, добавили в МО РФ.
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Российские военные уничтожили немецкую радиолокационную станцию ВСУ
20 января, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГерманияВооруженные силы Украины
 
 
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