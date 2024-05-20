https://ria.ru/20240520/svo-1947179684.html

ВС России уничтожили станцию ЗРК IRIS-T и пусковую установку С-125

ВС России уничтожили станцию ЗРК IRIS-T и пусковую установку С-125 - РИА Новости, 20.05.2024

ВС России уничтожили станцию ЗРК IRIS-T и пусковую установку С-125

Российские авиация и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию немецкого ЗРК IRIS-T и пусковую установку комплекса С-125, нанесли удар по месту совещания... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:18

2024-05-20T13:18

2024-05-20T13:23

россия

германия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890851378_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_08d45d02fcd215b03d297dca28988ee7.jpg

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию немецкого ЗРК IRIS-T и пусковую установку комплекса С-125, нанесли удар по месту совещания командного состава двух штурмовых бригад ВСУ, сообщается в сводке Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, было "поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ", скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240120/spetsoperatsiya-1922504622.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, вооруженные силы украины