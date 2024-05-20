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"Множество ходов": экс-агент ЦРУ развенчал популярный миф об СВО - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 20.05.2024 (обновлено: 05:17 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/svo-1947084993.html
"Множество ходов": экс-агент ЦРУ развенчал популярный миф об СВО
"Множество ходов": экс-агент ЦРУ развенчал популярный миф об СВО - РИА Новости, 20.05.2024
"Множество ходов": экс-агент ЦРУ развенчал популярный миф об СВО
Американский военно-промышленный комплекс вопреки распространенному на Западе убеждению, не в состоянии обеспечить Украину достаточным количеством средств ПВО,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:13
2024-05-20T05:17
специальная военная операция на украине
украина
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вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
сша
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Американский военно-промышленный комплекс вопреки распространенному на Западе убеждению, не в состоянии обеспечить Украину достаточным количеством средств ПВО, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Изначально они заказали десять тысяч ракет. &lt;…&gt; Но нужно понимать, что каждый раз, когда в воздушное пространство входит ракета противника, нужно выстрелить две ракеты Patriot, чтобы ее сбить. &lt;…&gt; Так что, имея десять тысяч ракет, можно сбить пять тысяч. Хорошо, а сколько ракет Россия выстрелила с начала спецоперации? Что-то около 7450 штук. Хьюстон, у нас проблема!" — сказал он.По его словам, Соединенные Штаты не смогут поставить Киеву запланированное количество ракет даже нарастив производство. В то же время потенциал Вооруженных сил России существенно превосходит военные возможности ВСУ, отметил он."Не знаю, с чего люди взяли эту идею о "патовой ситуации". &lt;…&gt; Патовая ситуация предполагает, что ни одна из сторон не может совершить ход. Это простейшее определение. А у России множество ходов! Они могут увеличить количество авиации, систем ПВО, дронов, ракет, нарастить численность войск. А что из этого может сделать Украина? Ничего", — подытожил Джонсон.Украинские власти неоднократно заявляли о серьезном дефиците вооружений и боеприпасов у ВСУ в последние месяцы. По словам Владимира Зеленского, войска страны сталкиваются со снарядным голодом. Если ситуация не изменится, Киев начнет сдавать территории, подчеркнул он.В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.
https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html
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украина, россия, киев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), сша, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США, В мире, Вооруженные силы РФ
"Множество ходов": экс-агент ЦРУ развенчал популярный миф об СВО

Ларри Джонсон: американский ВПК не в состоянии обеспечить Киев ракетами ПВО

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Американский военно-промышленный комплекс вопреки распространенному на Западе убеждению, не в состоянии обеспечить Украину достаточным количеством средств ПВО, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Изначально они заказали десять тысяч ракет. <…> Но нужно понимать, что каждый раз, когда в воздушное пространство входит ракета противника, нужно выстрелить две ракеты Patriot, чтобы ее сбить. <…> Так что, имея десять тысяч ракет, можно сбить пять тысяч. Хорошо, а сколько ракет Россия выстрелила с начала спецоперации? Что-то около 7450 штук. Хьюстон, у нас проблема!" — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ
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По его словам, Соединенные Штаты не смогут поставить Киеву запланированное количество ракет даже нарастив производство. В то же время потенциал Вооруженных сил России существенно превосходит военные возможности ВСУ, отметил он.
"Не знаю, с чего люди взяли эту идею о "патовой ситуации". <…> Патовая ситуация предполагает, что ни одна из сторон не может совершить ход. Это простейшее определение. А у России множество ходов! Они могут увеличить количество авиации, систем ПВО, дронов, ракет, нарастить численность войск. А что из этого может сделать Украина? Ничего", — подытожил Джонсон.
Украинские власти неоднократно заявляли о серьезном дефиците вооружений и боеприпасов у ВСУ в последние месяцы. По словам Владимира Зеленского, войска страны сталкиваются со снарядным голодом. Если ситуация не изменится, Киев начнет сдавать территории, подчеркнул он.
В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)СШАВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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