https://ria.ru/20240520/stomatologiya-1946815319.html

Ефимов: в Перове построят первую стоматологию по программе реновации

Ефимов: в Перове построят первую стоматологию по программе реновации - РИА Новости, 20.05.2024

Ефимов: в Перове построят первую стоматологию по программе реновации

Первая стоматологическая поликлиника, которую строят по программе реновации в московском районе Перово, будет готова в 2025 году, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T09:07

2024-05-20T09:07

2024-05-20T09:07

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058143_0:54:2400:1404_1920x0_80_0_0_f899016eb4e0cbbee498155733222120.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первая стоматологическая поликлиника, которую строят по программе реновации в московском районе Перово, будет готова в 2025 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Благодаря столичной программе реновации улучшаются не только жилищные условия москвичей, но и формируется новая городская среда. Стоматологическая поликлиника будет рассчитана на 642 посещения в смену. Общая площадь соцобъекта составит около 4 тысяч квадратных метров. Им смогут пользоваться как будущие новоселы квартир по программе реновации, так и жители близлежащих кварталов", – приводятся его слова в сообщении пресс-службы градостроительного комплекса Москвы.В пресс-релизе уточняется, что стоматологическая поликлиника строится в соответствии с Адресной инвестиционной программой Москвы. Здание появится по адресу: улица Новогиреевская, земельный участок 30/1. В здании будет установлено современное диагностическое и стоматологическое оборудование, в том числе дентальный рентгеновский аппарат.Кроме того, отмечается в сообщении, поликлиника строится по новому московскому стандарту. В ней будет организовано такое зонирование помещений, которое позволит снизить вероятность появления очередей: кабинеты наиболее посещаемых врачей будут на нижних этажах, административные помещения – на верхних. Удобная система навигации позволит легко находить нужный кабинет.В пресс-релизе добавляется, что в стоматологической клинике появятся удобные зоны ожидания для посетителей. Для медперсонала и других работников будут организованы комнаты отдыха."Строительство объектов здравоохранения в Москве охватывает все направления, начиная от поликлиник и заканчивая крупнейшими многопрофильными стационарами. Поликлиники возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или там, где здания не подлежат реконструкции", – цитирует пресс-служба главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

https://ria.ru/20240517/vystavka-1946550486.html

https://ria.ru/20240517/estakada-1946603978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир ефимов (правительство москвы)