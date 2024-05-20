https://ria.ru/20240520/stazh-1947071911.html
Юрист раскрыл новую схему обмана пенсионеров с начислением стажа
Юрист раскрыл новую схему обмана пенсионеров с начислением стажа - РИА Новости, 20.05.2024
Юрист раскрыл новую схему обмана пенсионеров с начислением стажа
Мошенники начали обзванивать пожилых людей от имени Социального фонда и сообщать им о якобы перерасчете пенсионного стажа. На самом деле, они так взламывают... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T02:17
2024-05-20T02:17
2024-05-20T02:17
общество
россия
иван соловьев (юрист)
пенсия
пенсионеры
пенсии
мошенничество
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727175419_0:101:3078:1833_1920x0_80_0_0_1bcafae6ba8614b1143a2001902ce5c3.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мошенники начали обзванивать пожилых людей от имени Социального фонда и сообщать им о якобы перерасчете пенсионного стажа. На самом деле, они так взламывают чужие аккаунты Госуслуг, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, пенсионеры воспринимают сведения о неучтенном стаже как основание для повышения пенсий и с радостью соглашаются на просьбу аферистов выслать им код из присланного смс-сообщения якобы для пересмотра статуса и идентификации. В этом случае взлом их аккаунта на Госуслугах практически завершен.Заполучив его, мошенники могут взять кредит на имя жертвы, получить за него налоговые вычеты, забраться в его онлайн-банк или трейдинговую платформу и вывести оттуда все деньги. Также на человека могут зарегистрировать SIM-карту и даже фирму, которые потом будут использовать для сомнительных операций.“Запомните, что сотрудники Соцфонда никогда не звонят гражданам ни с какими предложениями, а введение или передача смс-кода, присланного незнакомцами — стопроцентный признак мошенничества", — заключил Соловьев.
https://ria.ru/20240516/pensii-1946297933.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727175419_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_b6150bfae0136c4cf580cf3a4421cf5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, иван соловьев (юрист), пенсия, пенсионеры, пенсии, мошенничество, мошенники
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Пенсия, Пенсионеры, Пенсии, Мошенничество, мошенники
Юрист раскрыл новую схему обмана пенсионеров с начислением стажа
Юрист Соловьев: мошенники обманывают пенсионеров под предлогом перерасчета стажа