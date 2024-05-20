https://ria.ru/20240520/stazh-1947071911.html

Юрист раскрыл новую схему обмана пенсионеров с начислением стажа

Юрист раскрыл новую схему обмана пенсионеров с начислением стажа - РИА Новости, 20.05.2024

Юрист раскрыл новую схему обмана пенсионеров с начислением стажа

Мошенники начали обзванивать пожилых людей от имени Социального фонда и сообщать им о якобы перерасчете пенсионного стажа. На самом деле, они так взламывают... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T02:17

2024-05-20T02:17

2024-05-20T02:17

общество

россия

иван соловьев (юрист)

пенсия

пенсионеры

пенсии

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мошенники начали обзванивать пожилых людей от имени Социального фонда и сообщать им о якобы перерасчете пенсионного стажа. На самом деле, они так взламывают чужие аккаунты Госуслуг, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, пенсионеры воспринимают сведения о неучтенном стаже как основание для повышения пенсий и с радостью соглашаются на просьбу аферистов выслать им код из присланного смс-сообщения якобы для пересмотра статуса и идентификации. В этом случае взлом их аккаунта на Госуслугах практически завершен.Заполучив его, мошенники могут взять кредит на имя жертвы, получить за него налоговые вычеты, забраться в его онлайн-банк или трейдинговую платформу и вывести оттуда все деньги. Также на человека могут зарегистрировать SIM-карту и даже фирму, которые потом будут использовать для сомнительных операций.“Запомните, что сотрудники Соцфонда никогда не звонят гражданам ни с какими предложениями, а введение или передача смс-кода, присланного незнакомцами — стопроцентный признак мошенничества", — заключил Соловьев.

https://ria.ru/20240516/pensii-1946297933.html

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Алексей Калабанов

общество, россия, иван соловьев (юрист), пенсия, пенсионеры, пенсии, мошенничество, мошенники