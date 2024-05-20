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Солдаты ВСУ на Донецком направлении готовы сдаться в плен, сообщил боец - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 20.05.2024 (обновлено: 06:08 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/spetsoperatsiya-1947084485.html
Солдаты ВСУ на Донецком направлении готовы сдаться в плен, сообщил боец
Солдаты ВСУ на Донецком направлении готовы сдаться в плен, сообщил боец - РИА Новости, 20.05.2024
Солдаты ВСУ на Донецком направлении готовы сдаться в плен, сообщил боец
На линии боевого соприкосновения на Донецком направлении солдаты ВСУ устали и готовы сдаться в плен, но командование не дает им это сделать, считает... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:05
2024-05-20T06:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. На линии боевого соприкосновения на Донецком направлении солдаты ВСУ устали и готовы сдаться в плен, но командование не дает им это сделать, считает военнослужащий штурмового отряда 1-го армейского корпуса "Южной" группировки российских войск.&quot;На нашем направлении враг сейчас в данный момент… уже не хочет войны — устали, они уже готовы сдаться в плен, но опять же… им не даёт командование, заградотряд, который у них существует, стоит сзади,&quot; — сказал военнослужащий штурмового отряда с позывным &quot;Монгол&quot; на видео, предоставленном министерством обороны.Боец штурмовой группы добавил, что у ВСУ наблюдается снарядный голод. Однако, на важных позициях пополнение боеприпасами противник осуществляет более интенсивно.Как отметили в Минобороны, перед штурмовыми группами стоит основная задача: взятие опорных позиций и укрепрайонов противника. Еще одна задача — выявлять бреши в позициях противника с последующим штурмом."При поддержке операторов беспилотной разведывательной и ударной авиации штурмовые группы, используя складки местности, с нескольких направлений скрытно приблизились и стремительно атаковали опорный пункт ВСУ. Сломив сопротивление противника, наши бойцы зачистили и заняли опорный пункт, тем самым выполнив поставленную задачу и улучшив положение российских подразделений по переднему краю", — рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20231110/plen-1908592457.html
РИА Новости
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Солдаты ВСУ на Донецком направлении готовы сдаться в плен, сообщил боец

Боец ВС России: боевики ВСУ на Донецком направлении устали и готовы сдаться

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. На линии боевого соприкосновения на Донецком направлении солдаты ВСУ устали и готовы сдаться в плен, но командование не дает им это сделать, считает военнослужащий штурмового отряда 1-го армейского корпуса "Южной" группировки российских войск.
«

"На нашем направлении враг сейчас в данный момент… уже не хочет войны — устали, они уже готовы сдаться в плен, но опять же… им не даёт командование, заградотряд, который у них существует, стоит сзади," — сказал военнослужащий штурмового отряда с позывным "Монгол" на видео, предоставленном министерством обороны.

Боец штурмовой группы добавил, что у ВСУ наблюдается снарядный голод. Однако, на важных позициях пополнение боеприпасами противник осуществляет более интенсивно.
Как отметили в Минобороны, перед штурмовыми группами стоит основная задача: взятие опорных позиций и укрепрайонов противника. Еще одна задача — выявлять бреши в позициях противника с последующим штурмом.
"При поддержке операторов беспилотной разведывательной и ударной авиации штурмовые группы, используя складки местности, с нескольких направлений скрытно приблизились и стремительно атаковали опорный пункт ВСУ. Сломив сопротивление противника, наши бойцы зачистили и заняли опорный пункт, тем самым выполнив поставленную задачу и улучшив положение российских подразделений по переднему краю", — рассказали в ведомстве.
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