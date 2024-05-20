https://ria.ru/20240520/spasateli-1947082135.html
СМИ: к месту возможного падения вертолета Раиси выдвинулись спасатели
СМИ: к месту возможного падения вертолета Раиси выдвинулись спасатели - РИА Новости, 20.05.2024
СМИ: к месту возможного падения вертолета Раиси выдвинулись спасатели
Иранские спасательные бригады выдвинулись к месту крушения вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, передаёт иранское... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T03:57
2024-05-20T03:57
2024-05-20T04:09
в мире
турция
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947038643_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f24f18ad8fc6273fcef1705517394968.jpg
ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Иранские спасательные бригады выдвинулись к месту крушения вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, передаёт иранское информационное агентство Press TV."Спасательные бригады движутся к разбившемуся вертолёту, на борту которого находился президент Ирана Раиси", - говорится в сообщении.Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, совершил жёсткую посадку на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет и БПЛА.
https://ria.ru/20240520/raisi-1947079093.html
турция
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947038643_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_93767bd18aff6131c8c13d8538dd6d2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана, иран
В мире, Турция, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана, Иран
СМИ: к месту возможного падения вертолета Раиси выдвинулись спасатели
Press: к месту возможного падения вертолета Раиси направляются спасатели