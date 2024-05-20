https://ria.ru/20240520/spasateli-1947082135.html

СМИ: к месту возможного падения вертолета Раиси выдвинулись спасатели

СМИ: к месту возможного падения вертолета Раиси выдвинулись спасатели - РИА Новости, 20.05.2024

СМИ: к месту возможного падения вертолета Раиси выдвинулись спасатели

Иранские спасательные бригады выдвинулись к месту крушения вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, передаёт иранское... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T03:57

2024-05-20T03:57

2024-05-20T04:09

в мире

турция

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

иран

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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Иранские спасательные бригады выдвинулись к месту крушения вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, передаёт иранское информационное агентство Press TV."Спасательные бригады движутся к разбившемуся вертолёту, на борту которого находился президент Ирана Раиси", - говорится в сообщении.Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, совершил жёсткую посадку на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет и БПЛА.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947079093.html

турция

иран

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в мире, турция, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана, иран