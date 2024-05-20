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СМИ: к месту возможного падения вертолета Раиси выдвинулись спасатели - РИА Новости, 20.05.2024
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03:57 20.05.2024 (обновлено: 04:09 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/spasateli-1947082135.html
СМИ: к месту возможного падения вертолета Раиси выдвинулись спасатели
СМИ: к месту возможного падения вертолета Раиси выдвинулись спасатели - РИА Новости, 20.05.2024
СМИ: к месту возможного падения вертолета Раиси выдвинулись спасатели
Иранские спасательные бригады выдвинулись к месту крушения вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, передаёт иранское... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T03:57
2024-05-20T04:09
в мире
турция
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
иран
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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Иранские спасательные бригады выдвинулись к месту крушения вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, передаёт иранское информационное агентство Press TV."Спасательные бригады движутся к разбившемуся вертолёту, на борту которого находился президент Ирана Раиси", - говорится в сообщении.Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, совершил жёсткую посадку на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет и БПЛА.
https://ria.ru/20240520/raisi-1947079093.html
турция
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в мире, турция, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана, иран
В мире, Турция, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана, Иран
СМИ: к месту возможного падения вертолета Раиси выдвинулись спасатели

Press: к месту возможного падения вертолета Раиси направляются спасатели

© Фото : Tasnim NewsПоисковая операция на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Поисковая операция на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Tasnim News
Поисковая операция на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Иранские спасательные бригады выдвинулись к месту крушения вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, передаёт иранское информационное агентство Press TV.
"Спасательные бригады движутся к разбившемуся вертолёту, на борту которого находился президент Ирана Раиси", - говорится в сообщении.
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В центре Тегерана десятки иранцев молятся о здоровье Раиси, сообщили СМИ
Вчера, 02:40
Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, совершил жёсткую посадку на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет и БПЛА.
 
В миреТурцияХосейн Амир АбдоллахианКрушение вертолета президента ИранаИран
 
 
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