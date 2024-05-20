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НАТО выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
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14:19 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/soboleznovaniya-1947197640.html
НАТО выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью Раиси
НАТО выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
НАТО выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью Раиси
НАТО выразила свои соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и других официальных лиц при крушении вертолета. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:19
2024-05-20T14:19
в мире
иран
хосейн амир абдоллахиан
мохаммад мохбер
нато
крушение вертолета президента ирана
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. НАТО выразила свои соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и других официальных лиц при крушении вертолета. "Мы выражаем соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Раиси, главы МИД Амира Абдоллахиана и других официальных лиц в катастрофе с вертолетом", - написала в сети X официальный представитель альянса Фарах Дахлалла. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
https://ria.ru/20240520/raisi-1947133126.html
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в мире, иран, хосейн амир абдоллахиан, мохаммад мохбер, нато, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан, Мохаммад Мохбер, НАТО, Крушение вертолета президента Ирана
НАТО выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью Раиси

НАТО выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Раиси

© AP Photo / Jason DeCrowПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Jason DeCrow
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. НАТО выразила свои соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и других официальных лиц при крушении вертолета.
«
"Мы выражаем соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Раиси, главы МИД Амира Абдоллахиана и других официальных лиц в катастрофе с вертолетом", - написала в сети X официальный представитель альянса Фарах Дахлалла.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Церемония похорон Раиси пройдет 21 мая в Тебризе
Вчера, 11:10
 
В миреИранХосейн Амир АбдоллахианМохаммад МохберНАТОКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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