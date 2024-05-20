https://ria.ru/20240520/soboleznovaniya-1947197640.html

НАТО выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью Раиси

НАТО выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

НАТО выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью Раиси

НАТО выразила свои соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и других официальных лиц при крушении вертолета. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:19

2024-05-20T14:19

2024-05-20T14:19

в мире

иран

хосейн амир абдоллахиан

мохаммад мохбер

нато

крушение вертолета президента ирана

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. НАТО выразила свои соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и других официальных лиц при крушении вертолета. "Мы выражаем соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Раиси, главы МИД Амира Абдоллахиана и других официальных лиц в катастрофе с вертолетом", - написала в сети X официальный представитель альянса Фарах Дахлалла. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947133126.html

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в мире, иран, хосейн амир абдоллахиан, мохаммад мохбер, нато, крушение вертолета президента ирана