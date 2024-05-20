https://ria.ru/20240520/soboleznovaniya-1947197640.html
НАТО выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью Раиси
НАТО выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
НАТО выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью Раиси
НАТО выразила свои соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и других официальных лиц при крушении вертолета. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:19
2024-05-20T14:19
2024-05-20T14:19
в мире
иран
хосейн амир абдоллахиан
мохаммад мохбер
нато
крушение вертолета президента ирана
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. НАТО выразила свои соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и других официальных лиц при крушении вертолета. "Мы выражаем соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Раиси, главы МИД Амира Абдоллахиана и других официальных лиц в катастрофе с вертолетом", - написала в сети X официальный представитель альянса Фарах Дахлалла. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
https://ria.ru/20240520/raisi-1947133126.html
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в мире, иран, хосейн амир абдоллахиан, мохаммад мохбер, нато, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан, Мохаммад Мохбер, НАТО, Крушение вертолета президента Ирана
НАТО выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью Раиси
НАТО выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Раиси