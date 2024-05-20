https://ria.ru/20240520/soboleznovaniya-1947091332.html
Симоньян выразила соболезнования народу Ирана из-за гибели Раиси
Симоньян выразила соболезнования народу Ирана из-за гибели Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
Симоньян выразила соболезнования народу Ирана из-за гибели Раиси
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T07:31
2024-05-20T07:31
2024-05-20T07:39
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси. Ранее в понедельник иранское агентство Mehr сообщило, что президент Ирана, глава МИД Ирана и другие члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета в труднодоступной местности. "Раиси погиб. Наши соболезнования народу Ирана", - написала Симоньян в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240520/raisi-1947091202.html
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в мире, иран, азербайджан, маргарита симоньян
В мире, Иран, Азербайджан, Маргарита Симоньян
Симоньян выразила соболезнования народу Ирана из-за гибели Раиси
Симоньян выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Раиси