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Симоньян выразила соболезнования народу Ирана из-за гибели Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
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07:31 20.05.2024 (обновлено: 07:39 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/soboleznovaniya-1947091332.html
Симоньян выразила соболезнования народу Ирана из-за гибели Раиси
Симоньян выразила соболезнования народу Ирана из-за гибели Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
Симоньян выразила соболезнования народу Ирана из-за гибели Раиси
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T07:31
2024-05-20T07:39
в мире
иран
азербайджан
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси. Ранее в понедельник иранское агентство Mehr сообщило, что президент Ирана, глава МИД Ирана и другие члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета в труднодоступной местности. "Раиси погиб. Наши соболезнования народу Ирана", - написала Симоньян в Telegram-канале.
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в мире, иран, азербайджан, маргарита симоньян
В мире, Иран, Азербайджан, Маргарита Симоньян
Симоньян выразила соболезнования народу Ирана из-за гибели Раиси

Симоньян выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Раиси

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси.
Ранее в понедельник иранское агентство Mehr сообщило, что президент Ирана, глава МИД Ирана и другие члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета в труднодоступной местности.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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"Раиси погиб. Наши соболезнования народу Ирана", - написала Симоньян в Telegram-канале.
 
В миреИранАзербайджанМаргарита Симоньян
 
 
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