https://ria.ru/20240520/soboleznovaniya-1947091332.html

Симоньян выразила соболезнования народу Ирана из-за гибели Раиси

Симоньян выразила соболезнования народу Ирана из-за гибели Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Симоньян выразила соболезнования народу Ирана из-за гибели Раиси

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T07:31

2024-05-20T07:31

2024-05-20T07:39

в мире

иран

азербайджан

маргарита симоньян

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси. Ранее в понедельник иранское агентство Mehr сообщило, что президент Ирана, глава МИД Ирана и другие члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета в труднодоступной местности. "Раиси погиб. Наши соболезнования народу Ирана", - написала Симоньян в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947091202.html

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в мире, иран, азербайджан, маргарита симоньян