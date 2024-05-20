https://ria.ru/20240520/smi-1947282811.html

СМИ: украинские военные убивают гражданских под действием наркотиков

СМИ: украинские военные убивают гражданских под действием наркотиков - РИА Новости, 20.05.2024

СМИ: украинские военные убивают гражданских под действием наркотиков

Украинские военные злоупотребляют алкоголем и наркотиками и под их воздействием убивают гражданское население, пишет американская газета Daily Beast. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:59

2024-05-20T19:59

2024-05-20T19:59

в мире

харьковская область

волчанск

россия

владимир зеленский

виталий ганчев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские военные злоупотребляют алкоголем и наркотиками и под их воздействием убивают гражданское население, пишет американская газета Daily Beast. Как пишет издание, пообщавшись с несколькими украинскими военными, солдаты ВСУ страдают от физических и психологических травм, и многие из них прибегают к алкоголю и запрещенным веществам. "Имея мало способов, чтобы расслабиться от всеобъемлющих последствий войны, многие обращаются к наркотикам и алкоголю как к способу справиться, что еще глубже погружает вооруженные силы во тьму... Мужчины утверждают, что некоторые из их товарищей были настолько пьяны или находились под таким сильным действием наркотиков, что они в слепой ярости или во время езды под их действием убивали гражданских, военных и животных", - пишет издание со ссылкой на украинских военных. Газета отмечает, что алкоголь попадает на передовую через волонтеров, контрабандистов, задирающих на него заоблачные цены, а также журналистов, которые привозят его с собой, чтобы задобрить военных перед интервью. Наркотики они приобретают на теневом онлайн-рынке, которым руководит мафия. Некоторые выпивают прямо на боевых позициях, пишет издание. По словам одного из военных, чаще всего они пьют на военных базах, приблизительно 40% солдат ВСУ употребляет алкоголь на действительной службе. Он добавил, что некоторые также употребляют амфетамин и метадон, чтобы сохранять бодрость во время ротации войск на протяжении нескольких дней. Издание подчеркивает, что в далеком от линии фронта Киеве национализм и вера в то, что Украина победит, неизменны, в то время как на Донбассе царит "гораздо более мрачный настрой", и некоторые солдаты уверены, что "Украина движется к поражению". Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.

https://ria.ru/20231030/rada-1906059678.html

https://ria.ru/20240520/nebenzya-1947255554.html

https://ria.ru/20240117/vsu-1921884825.html

харьковская область

волчанск

россия

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в мире, харьковская область, волчанск, россия, владимир зеленский, виталий ганчев, вооруженные силы украины