СМИ: украинские военные убивают гражданских под действием наркотиков
Daily Beast: бойцы ВСУ под действием алкоголя и наркотиков убивают гражданских
© Depositphotos.com / PantherMediaSellerВино и таблетки
© Depositphotos.com / PantherMediaSeller
Вино и таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские военные злоупотребляют алкоголем и наркотиками и под их воздействием убивают гражданское население, пишет американская газета Daily Beast.
Как пишет издание, пообщавшись с несколькими украинскими военными, солдаты ВСУ страдают от физических и психологических травм, и многие из них прибегают к алкоголю и запрещенным веществам.
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"Имея мало способов, чтобы расслабиться от всеобъемлющих последствий войны, многие обращаются к наркотикам и алкоголю как к способу справиться, что еще глубже погружает вооруженные силы во тьму... Мужчины утверждают, что некоторые из их товарищей были настолько пьяны или находились под таким сильным действием наркотиков, что они в слепой ярости или во время езды под их действием убивали гражданских, военных и животных", - пишет издание со ссылкой на украинских военных.
Газета отмечает, что алкоголь попадает на передовую через волонтеров, контрабандистов, задирающих на него заоблачные цены, а также журналистов, которые привозят его с собой, чтобы задобрить военных перед интервью. Наркотики они приобретают на теневом онлайн-рынке, которым руководит мафия. Некоторые выпивают прямо на боевых позициях, пишет издание. По словам одного из военных, чаще всего они пьют на военных базах, приблизительно 40% солдат ВСУ употребляет алкоголь на действительной службе. Он добавил, что некоторые также употребляют амфетамин и метадон, чтобы сохранять бодрость во время ротации войск на протяжении нескольких дней.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.