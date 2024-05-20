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Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели Раиси при крушении вертолета - РИА Новости, 20.05.2024
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07:38 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/slutskiy-1947091708.html
Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели Раиси при крушении вертолета
Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели Раиси при крушении вертолета - РИА Новости, 20.05.2024
Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели Раиси при крушении вертолета
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, отметив, что следствие... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T07:38
2024-05-20T07:38
иран
азербайджан
саудовская аравия
в мире
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, отметив, что следствие разберётся в причинах трагедии. Как сообщило агентство Mehr, президент Ирана, глава МИД и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. "Что стало ее причиной – погодные условия или преступный умысел – разберется следствие. Однако череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что это огромная трагедия и выразил соболезнования иранскому народу. "Самые глубокие соболезнования иранскому народу, родным и близким погибших! Невосполнимая утрата!" - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240520/soboleznovaniya-1947091332.html
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иран
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иран, азербайджан, саудовская аравия, в мире, леонид слуцкий (политик), госдума рф, крушение вертолета президента ирана
Иран, Азербайджан, Саудовская Аравия, В мире, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Крушение вертолета президента Ирана
Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели Раиси при крушении вертолета

Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели Раиси при крушении вертолета

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, отметив, что следствие разберётся в причинах трагедии.
Как сообщило агентство Mehr, президент Ирана, глава МИД и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Симоньян выразила соболезнования народу Ирана из-за гибели Раиси
Вчера, 07:31
"Что стало ее причиной – погодные условия или преступный умысел – разберется следствие. Однако череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это огромная трагедия и выразил соболезнования иранскому народу.
"Самые глубокие соболезнования иранскому народу, родным и близким погибших! Невосполнимая утрата!" - добавил парламентарий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Путин провел экстренную встречу с послом Ирана, сообщили СМИ
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ИранАзербайджанСаудовская АравияВ миреЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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