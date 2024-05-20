https://ria.ru/20240520/slushaniya-1947243397.html

Слушания по налоговому законодательству пройдут в Госдуме 23 мая

Слушания по налоговому законодательству пройдут в Госдуме 23 мая - РИА Новости, 20.05.2024

Слушания по налоговому законодательству пройдут в Госдуме 23 мая

В Госдуме 23 мая пройдут парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства РФ, правительством подготовлен ряд предложений, сообщил... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:58

2024-05-20T16:58

2024-05-20T16:58

экономика

россия

вячеслав володин

антон силуанов

госдума рф

налоги

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Госдуме 23 мая пройдут парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства РФ, правительством подготовлен ряд предложений, сообщил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин. "Правительством подготовлен ряд предложений по совершенствованию налогового законодательства. В четверг на больших парламентских слушаниях мы совместно с деловым сообществом, экспертами и регионами обсудим их", - сказал Володин. Спикер Госдумы подчеркнул, что речь идет о справедливой налоговой нагрузке. Глава Минфина России Антон Силуанов в конце апреля отмечал, что в основу работы по совершенствованию налоговой системы ляжет более справедливое распределение налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы, а также борьба с так называемыми налоговыми лазейками. Также ориентирами налоговых новаций, по его словам, станут обеспечение сбалансированности бюджета и создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики. В мае министр уточнил, что прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами. А в части налогообложения бизнеса изменения не должны затронуть 95% малых предприятий, заявил Силуанов.

https://ria.ru/20240520/katyrin-1947242148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, вячеслав володин, антон силуанов, госдума рф, налоги