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Слушания по налоговому законодательству пройдут в Госдуме 23 мая - РИА Новости, 20.05.2024
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16:58 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/slushaniya-1947243397.html
Слушания по налоговому законодательству пройдут в Госдуме 23 мая
Слушания по налоговому законодательству пройдут в Госдуме 23 мая - РИА Новости, 20.05.2024
Слушания по налоговому законодательству пройдут в Госдуме 23 мая
В Госдуме 23 мая пройдут парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства РФ, правительством подготовлен ряд предложений, сообщил... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:58
2024-05-20T16:58
экономика
россия
вячеслав володин
антон силуанов
госдума рф
налоги
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Госдуме 23 мая пройдут парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства РФ, правительством подготовлен ряд предложений, сообщил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин. "Правительством подготовлен ряд предложений по совершенствованию налогового законодательства. В четверг на больших парламентских слушаниях мы совместно с деловым сообществом, экспертами и регионами обсудим их", - сказал Володин. Спикер Госдумы подчеркнул, что речь идет о справедливой налоговой нагрузке. Глава Минфина России Антон Силуанов в конце апреля отмечал, что в основу работы по совершенствованию налоговой системы ляжет более справедливое распределение налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы, а также борьба с так называемыми налоговыми лазейками. Также ориентирами налоговых новаций, по его словам, станут обеспечение сбалансированности бюджета и создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики. В мае министр уточнил, что прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами. А в части налогообложения бизнеса изменения не должны затронуть 95% малых предприятий, заявил Силуанов.
https://ria.ru/20240520/katyrin-1947242148.html
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экономика, россия, вячеслав володин, антон силуанов, госдума рф, налоги
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Антон Силуанов, Госдума РФ, Налоги
Слушания по налоговому законодательству пройдут в Госдуме 23 мая

Володин: парламентские слушания по налоговому законодательству пройдут 23 мая

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Госдуме 23 мая пройдут парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства РФ, правительством подготовлен ряд предложений, сообщил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.
"Правительством подготовлен ряд предложений по совершенствованию налогового законодательства. В четверг на больших парламентских слушаниях мы совместно с деловым сообществом, экспертами и регионами обсудим их", - сказал Володин.
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Спикер Госдумы подчеркнул, что речь идет о справедливой налоговой нагрузке.
Глава Минфина России Антон Силуанов в конце апреля отмечал, что в основу работы по совершенствованию налоговой системы ляжет более справедливое распределение налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы, а также борьба с так называемыми налоговыми лазейками. Также ориентирами налоговых новаций, по его словам, станут обеспечение сбалансированности бюджета и создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики.
В мае министр уточнил, что прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами. А в части налогообложения бизнеса изменения не должны затронуть 95% малых предприятий, заявил Силуанов.
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ЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинАнтон СилуановГосдума РФНалоги
 
 
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