https://ria.ru/20240520/siluanov-1947235922.html
Минфин: поддержу должен получать бизнес, который не выводит доход в офшоры
Минфин: поддержу должен получать бизнес, который не выводит доход в офшоры - РИА Новости, 20.05.2024
Минфин: поддержу должен получать бизнес, который не выводит доход в офшоры
Господдержка должна оказываться тому бизнесу, который не выводит деньги в офшоры или откладывает в дивиденды, а тем, кто вкладывает в развитие производства и... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:30
2024-05-20T16:30
2024-05-20T16:33
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антон силуанов
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Господдержка должна оказываться тому бизнесу, который не выводит деньги в офшоры или откладывает в дивиденды, а тем, кто вкладывает в развитие производства и инновации, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Как отметил глава Минфина, справедливая налоговая система должна обеспечивать поступление ресурсов для решения масштабных общенациональных задач в социальной и экономической сферах. По словам Силуанова, дополнительные средства, которые государство получит от изменения налогов для бизнеса, пойдут в том числе на поддержку экономики: стимулирование отраслей, обеспечивающие ее долгосрочный рост. Также они пойдут в развитие инфраструктуры, строительство жилья, дорог, а также на меры поддержки бизнеса. "Считаем, что поддержка должна оказываться прежде всего тем, кто не выводит полученную прибыль в офшоры, не откладывает ее в дивиденды на проедание, а направляет на расширение производства, на инновации, вкладывают их в инфраструктуру, в первую очередь тех регионов, где они работают", - сказал Силуанов. При этом он подчеркнул, что если инвестор приходил в те или иные проекты под специальные условия – для него они сохраняются. В частности, это касается преференциальных режимов – соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), специальные инвестиционные контракты (СПИК), особые экономические зоны (ОЭЗ) и другие.
https://ria.ru/20240520/issledovanie-1947163517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Господдержка должна оказываться тому бизнесу, который не выводит деньги в офшоры или откладывает в дивиденды, а тем, кто вкладывает в развитие производства и инновации, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.
В понедельник в Госдуме
проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Как отметил глава Минфина,
справедливая налоговая система должна обеспечивать поступление ресурсов для решения масштабных общенациональных задач в социальной и экономической сферах.
По словам Силуанова, дополнительные средства, которые государство получит от изменения налогов для бизнеса, пойдут в том числе на поддержку экономики: стимулирование отраслей, обеспечивающие ее долгосрочный рост. Также они пойдут в развитие инфраструктуры, строительство жилья, дорог, а также на меры поддержки бизнеса.
"Считаем, что поддержка должна оказываться прежде всего тем, кто не выводит полученную прибыль в офшоры, не откладывает ее в дивиденды на проедание, а направляет на расширение производства, на инновации, вкладывают их в инфраструктуру, в первую очередь тех регионов, где они работают", - сказал Силуанов.
При этом он подчеркнул, что если инвестор приходил в те или иные проекты под специальные условия – для него они сохраняются. В частности, это касается преференциальных режимов – соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), специальные инвестиционные контракты (СПИК), особые экономические зоны (ОЭЗ) и другие.