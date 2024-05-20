https://ria.ru/20240520/siluanov-1947235142.html

Силуанов призвал поддерживать бизнес, который не выводит деньги в офшоры

Силуанов призвал поддерживать бизнес, который не выводит деньги в офшоры - РИА Новости, 20.05.2024

Силуанов призвал поддерживать бизнес, который не выводит деньги в офшоры

Силуанов: поддерживать надо тот бизнес, который не выводит деньги в офшоры

2024-05-20T16:27

2024-05-20T16:27

2024-05-20T16:27

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Господдержка должна оказываться тому бизнесу, который не выводит деньги в офшоры или откладывает в дивиденды, а тем, кто вкладывает в развитие производства и инновации, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Как отметил глава Минфина, справедливая налоговая система должна обеспечивать поступление ресурсов для решения масштабных общенациональных задач в социальной и экономической сферах. По словам Силуанова, дополнительные средства, которые государство получит от изменения налогов для бизнеса, пойдут в том числе на поддержку экономики: стимулирование отраслей, обеспечивающие ее долгосрочный рост. Также они пойдут в развитие инфраструктуры, строительство жилья, дорог, а также на меры поддержки бизнеса. "Считаем, что поддержка должна оказываться прежде всего тем, кто не выводит полученную прибыль в офшоры, не откладывает ее в дивиденды на проедание, а направляет на расширение производства, на инновации, вкладывают их в инфраструктуру, в первую очередь тех регионов, где они работают", - сказал Силуанов. При этом он подчеркнул, что если инвестор приходил в те или иные проекты под специальные условия – для него они сохраняются. В частности, это касается преференциальных режимов – соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), специальные инвестиционные контракты (СПИК), особые экономические зоны (ОЭЗ) и другие. О планах обсудить в середине мая с бизнесом изменения в налоговой системе Силуанов заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который состоялся в конце апреля. Как тогда отметил Силуанов, Минфин рассчитывает, что поправки будут приняты в эту, весеннюю думскую сессию.

https://ria.ru/20240520/ndfl-1947198452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, российский союз промышленников и предпринимателей