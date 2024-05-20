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Силуанов: налоговые изменения не должны затронуть 95% малых предприятий - РИА Новости, 20.05.2024
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14:23 20.05.2024 (обновлено: 14:54 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/siluanov-1947198573.html
Силуанов: налоговые изменения не должны затронуть 95% малых предприятий
Силуанов: налоговые изменения не должны затронуть 95% малых предприятий - РИА Новости, 20.05.2024
Силуанов: налоговые изменения не должны затронуть 95% малых предприятий
Налоговые изменения для бизнеса не должны касаться инвестиционных проектов, которым были гарантированы стабильные условия, также они не должны затронуть 95%... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:23
2024-05-20T14:54
экономика
россия
антон силуанов
госдума рф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Налоговые изменения для бизнеса не должны касаться инвестиционных проектов, которым были гарантированы стабильные условия, также они не должны затронуть 95% малых предприятий, заявил министр финансов Антон Силуанов.В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ."Налоговые изменения должны обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности - для него оговоренные условия сохраняются", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы."Необходимость создать стимулы для малого бизнеса расти и становиться средним - тоже наша с вами задача тех налоговых предложений, которые мы с вами обсуждаем. Действующий спецрежим для малого бизнеса необходимо донастроить таким образом, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись большей части этого бизнеса - 95% таких предпринимателей, а с другой, - компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, знаем, что такие есть и создаются, - платили справедливые налоги", - отметил он.
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экономика, россия, антон силуанов, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ
Силуанов: налоговые изменения не должны затронуть 95% малых предприятий

Силуанов: налоговые изменения не должны затронуть 95% малых предприятий

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов в Государственной Думе РФ
Кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов в Государственной Думе РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Налоговые изменения для бизнеса не должны касаться инвестиционных проектов, которым были гарантированы стабильные условия, также они не должны затронуть 95% малых предприятий, заявил министр финансов Антон Силуанов.
В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ.
«
"Налоговые изменения должны обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности - для него оговоренные условия сохраняются", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.
«
"Необходимость создать стимулы для малого бизнеса расти и становиться средним - тоже наша с вами задача тех налоговых предложений, которые мы с вами обсуждаем. Действующий спецрежим для малого бизнеса необходимо донастроить таким образом, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись большей части этого бизнеса - 95% таких предпринимателей, а с другой, - компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, знаем, что такие есть и создаются, - платили справедливые налоги", - отметил он.
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