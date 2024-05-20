https://ria.ru/20240520/siluanov-1947198355.html

Допсредства от изменения ставок НДФЛ пойдут на решение важнейших проблем

Допсредства от изменения ставок НДФЛ пойдут на решение важнейших проблем - РИА Новости, 20.05.2024

Допсредства от изменения ставок НДФЛ пойдут на решение важнейших проблем

Дополнительные средства в случае изменения ставок налога на доходы россиян должны быть окрашены и направлены на решение важнейших проблем и социальное развитие... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:22

2024-05-20T14:22

2024-05-20T14:36

экономика

антон силуанов

госдума рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дополнительные средства в случае изменения ставок налога на доходы россиян должны быть окрашены и направлены на решение важнейших проблем и социальное развитие страны, при этом параметры еще прорабатываются, заявил министр финансов Антон Силуанов."Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще вырабатываем, еще определяются", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.Силуанов подчеркнул, что россияне в случае изменения ставок НДФЛ "должны будут видеть, на что идут уплаченные ими дополнительные налоги". "Эти средства пойдут на социальное развитие страны, решение важнейших для общества проблем", - заключил он.

https://ria.ru/20240520/siluanov-1947197519.html

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экономика, антон силуанов, госдума рф