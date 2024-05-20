https://ria.ru/20240520/siluanov-1947198355.html
Допсредства от изменения ставок НДФЛ пойдут на решение важнейших проблем
Допсредства от изменения ставок НДФЛ пойдут на решение важнейших проблем - РИА Новости, 20.05.2024
Допсредства от изменения ставок НДФЛ пойдут на решение важнейших проблем
Дополнительные средства в случае изменения ставок налога на доходы россиян должны быть окрашены и направлены на решение важнейших проблем и социальное развитие... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:22
2024-05-20T14:22
2024-05-20T14:36
экономика
антон силуанов
госдума рф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дополнительные средства в случае изменения ставок налога на доходы россиян должны быть окрашены и направлены на решение важнейших проблем и социальное развитие страны, при этом параметры еще прорабатываются, заявил министр финансов Антон Силуанов."Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще вырабатываем, еще определяются", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.Силуанов подчеркнул, что россияне в случае изменения ставок НДФЛ "должны будут видеть, на что идут уплаченные ими дополнительные налоги". "Эти средства пойдут на социальное развитие страны, решение важнейших для общества проблем", - заключил он.
https://ria.ru/20240520/siluanov-1947197519.html
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экономика, антон силуанов, госдума рф
Экономика, Антон Силуанов, Госдума РФ
Допсредства от изменения ставок НДФЛ пойдут на решение важнейших проблем
Силуанов: если изменятся ставки НДФЛ, допсредства направятся на решение проблем