https://ria.ru/20240520/siluanov-1947197519.html
Силуанов рассказал, кто выиграет от предстоящих налоговых изменений
Силуанов рассказал, кто выиграет от предстоящих налоговых изменений - РИА Новости, 20.05.2024
Силуанов рассказал, кто выиграет от предстоящих налоговых изменений
Семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих налоговых изменений в России, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:18
2024-05-20T14:18
2024-05-20T14:25
россия
экономика
антон силуанов
госдума рф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих налоговых изменений в России, заявил министр финансов Антон Силуанов."Предложения по налогообложению в части доходов физических лиц - об этом много говорят. ... Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории наших граждан, которые нуждаются в налоговой поддержке", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.
https://ria.ru/20240520/ndfl-1947198452.html
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россия, экономика, антон силуанов, госдума рф
Россия, Экономика, Антон Силуанов, Госдума РФ
Силуанов рассказал, кто выиграет от предстоящих налоговых изменений
Силуанов: семьи с детьми окажутся в выигрыше от предстоящих налоговых изменений