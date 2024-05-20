https://ria.ru/20240520/siluanov-1947197519.html

Силуанов рассказал, кто выиграет от предстоящих налоговых изменений

Силуанов рассказал, кто выиграет от предстоящих налоговых изменений - РИА Новости, 20.05.2024

Силуанов рассказал, кто выиграет от предстоящих налоговых изменений

Семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих налоговых изменений в России, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:18

2024-05-20T14:18

2024-05-20T14:25

россия

экономика

антон силуанов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929615110_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_de77431a7f4c81e3b0c6f4f15f64f237.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих налоговых изменений в России, заявил министр финансов Антон Силуанов."Предложения по налогообложению в части доходов физических лиц - об этом много говорят. ... Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории наших граждан, которые нуждаются в налоговой поддержке", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.

https://ria.ru/20240520/ndfl-1947198452.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, антон силуанов, госдума рф