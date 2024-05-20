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Весенняя школа для обучения финансам и кредитованию открылась в Москве - РИА Новости, 20.05.2024
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20:51 20.05.2024
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Весенняя школа для обучения финансам и кредитованию открылась в Москве
Весенняя школа для обучения финансам и кредитованию открылась в Москве - РИА Новости, 20.05.2024
Весенняя школа для обучения финансам и кредитованию открылась в Москве
Весенняя школа ВТБ и Финансового университета при правительстве Российской Федерации по направлению "Финансы и кредит" стартовала в Москве, сообщает... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T20:51
2024-05-20T20:51
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россия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Весенняя школа ВТБ и Финансового университета при правительстве Российской Федерации по направлению "Финансы и кредит" стартовала в Москве, сообщает пресс-служба ВТБ. В этом сезоне она объединила 100 студентов из 27 регионов России и 46 вузов. Мероприятие организовано в рамках олимпиады "Я – профессионал" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Олимпиада реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. Школа пройдет в формате кейс-чемпионата, где студенты попробуют свои силы в разработке стратегии развития кросс-продаж для продуктов двух различных сегментов банка, поучаствуют в насыщенной образовательной программе, прослушают лекции и мастер-классы от экспертов банка ВТБ и преподавателей Финансового университета, говорится в сообщении. В первый день студенты примут участие в панельной дискуссии "Карьера молодых специалистов: как построить карьеру в сфере финансов, какие компетенции стоит развивать?", которая поможет им определить вектор своего профессионального развития. На тематических мастер-классах эксперты банка ВТБ расскажут о работе банка со всеми категориями клиентов – крупным, средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. В рамках кейс-чемпионата студентам предстоит создать собственный бизнес-проект и защитить его перед жюри, а в решении бизнес-кейса им помогут консультации с ведущими сотрудниками банка и университета.
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353
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москва, россия, втб (банк)
Москва, Россия, ВТБ (банк)

Весенняя школа для обучения финансам и кредитованию открылась в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании VTB
Стенд компании VTB - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд компании VTB. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Весенняя школа ВТБ и Финансового университета при правительстве Российской Федерации по направлению "Финансы и кредит" стартовала в Москве, сообщает пресс-служба ВТБ.
В этом сезоне она объединила 100 студентов из 27 регионов России и 46 вузов. Мероприятие организовано в рамках олимпиады "Я – профессионал" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Олимпиада реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.
Школа пройдет в формате кейс-чемпионата, где студенты попробуют свои силы в разработке стратегии развития кросс-продаж для продуктов двух различных сегментов банка, поучаствуют в насыщенной образовательной программе, прослушают лекции и мастер-классы от экспертов банка ВТБ и преподавателей Финансового университета, говорится в сообщении.
В первый день студенты примут участие в панельной дискуссии "Карьера молодых специалистов: как построить карьеру в сфере финансов, какие компетенции стоит развивать?", которая поможет им определить вектор своего профессионального развития. На тематических мастер-классах эксперты банка ВТБ расскажут о работе банка со всеми категориями клиентов – крупным, средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. В рамках кейс-чемпионата студентам предстоит создать собственный бизнес-проект и защитить его перед жюри, а в решении бизнес-кейса им помогут консультации с ведущими сотрудниками банка и университета.
Студенты работают за компьютерами - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Открылась школа по бизнес-информатике в рамках олимпиады "Я – профессионал"
15 мая, 18:39
 
МоскваРоссияВТБ (банк)
 
 
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