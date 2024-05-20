https://ria.ru/20240520/shkola-1947290641.html

Весенняя школа для обучения финансам и кредитованию открылась в Москве

Весенняя школа для обучения финансам и кредитованию открылась в Москве - РИА Новости, 20.05.2024

Весенняя школа для обучения финансам и кредитованию открылась в Москве

Весенняя школа ВТБ и Финансового университета при правительстве Российской Федерации по направлению "Финансы и кредит" стартовала в Москве, сообщает... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T20:51

2024-05-20T20:51

2024-05-20T20:51

москва

россия

втб (банк)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Весенняя школа ВТБ и Финансового университета при правительстве Российской Федерации по направлению "Финансы и кредит" стартовала в Москве, сообщает пресс-служба ВТБ. В этом сезоне она объединила 100 студентов из 27 регионов России и 46 вузов. Мероприятие организовано в рамках олимпиады "Я – профессионал" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Олимпиада реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. Школа пройдет в формате кейс-чемпионата, где студенты попробуют свои силы в разработке стратегии развития кросс-продаж для продуктов двух различных сегментов банка, поучаствуют в насыщенной образовательной программе, прослушают лекции и мастер-классы от экспертов банка ВТБ и преподавателей Финансового университета, говорится в сообщении. В первый день студенты примут участие в панельной дискуссии "Карьера молодых специалистов: как построить карьеру в сфере финансов, какие компетенции стоит развивать?", которая поможет им определить вектор своего профессионального развития. На тематических мастер-классах эксперты банка ВТБ расскажут о работе банка со всеми категориями клиентов – крупным, средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. В рамках кейс-чемпионата студентам предстоит создать собственный бизнес-проект и защитить его перед жюри, а в решении бизнес-кейса им помогут консультации с ведущими сотрудниками банка и университета.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, втб (банк)