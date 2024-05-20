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В Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.05.2024
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11:22 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/shebekino-1947137607.html
В Шебекино объявили ракетную опасность
В Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.05.2024
В Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Шебекинского округа и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:22
2024-05-20T11:22
происшествия
шебекино
белгородская область
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 20мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Шебекинского округа и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. Ранее угрозу объявили в Белгороде и Белгородском районе. "РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.
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шебекино
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происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Шебекино объявили ракетную опасность

На всей территории Шебекинского округа объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкШебекино
Шебекино - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Шебекино. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Шебекинского округа и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области.
Ранее угрозу объявили в Белгороде и Белгородском районе.
"РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.
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"Десятая часть". Депутат Рады о российских ударах по украинским ТЭС
Вчера, 10:54
 
ПроисшествияШебекиноБелгородская областьБелгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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