https://ria.ru/20240520/shebekino-1947137607.html
В Шебекино объявили ракетную опасность
В Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.05.2024
В Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Шебекинского округа и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:22
2024-05-20T11:22
2024-05-20T11:22
происшествия
шебекино
белгородская область
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 20мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Шебекинского округа и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. Ранее угрозу объявили в Белгороде и Белгородском районе. "РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.
https://radiosputnik.ru/20240520/tes-1947128465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Шебекино объявили ракетную опасность
На всей территории Шебекинского округа объявили ракетную опасность