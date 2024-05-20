https://ria.ru/20240520/shebekino-1947137607.html

В Шебекино объявили ракетную опасность

В Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.05.2024

В Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Шебекинского округа и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:22

2024-05-20T11:22

2024-05-20T11:22

происшествия

шебекино

белгородская область

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 20мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Шебекинского округа и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. Ранее угрозу объявили в Белгороде и Белгородском районе. "РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.

https://radiosputnik.ru/20240520/tes-1947128465.html

шебекино

белгородская область

белгород

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)