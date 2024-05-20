https://ria.ru/20240520/shabutdinov-1947213238.html

В деле Шабутдинова увеличилось число потерпевших

В деле Шабутдинова увеличилось число потерпевших - РИА Новости, 20.05.2024

В деле Шабутдинова увеличилось число потерпевших

Число потерпевших по делу бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возросло до 75 человек, следует из материалов, оглашенных судьей в Мосгорсуде при рассмотрении жалобы... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:16

2024-05-20T15:16

2024-05-20T15:18

происшествия

россия

аяз шабутдинов

московский городской суд

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Число потерпевших по делу бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возросло до 75 человек, следует из материалов, оглашенных судьей в Мосгорсуде при рассмотрении жалобы защиты на продление ему ареста. "Шабутдинов обвиняется в 75 преступлениях", - следует из материалов. Адвокат Шабутдинова Дмитрий Григориади сообщил суду, что более пяти месяцев его клиент находится в СИЗО и все это время с ним "не проводятся никакие следственные действия". "Я в суде первой инстанции уже указывал на то, что следователь за два дня до продления меры пресечения формальным постановлением нас уведомляет о том, что есть ещё пара потерпевших… Более пяти месяцев мы фактически не участники следственных действий", - добавил он. Ранее Таганский райсуд продлил Шабутдинову арест до 16 июня, было известно о 73 вмененных ему эпизодах мошенничества. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, аяз шабутдинов, московский городской суд