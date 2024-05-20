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В деле Шабутдинова увеличилось число потерпевших - РИА Новости, 20.05.2024
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15:16 20.05.2024 (обновлено: 15:18 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/shabutdinov-1947213238.html
В деле Шабутдинова увеличилось число потерпевших
В деле Шабутдинова увеличилось число потерпевших - РИА Новости, 20.05.2024
В деле Шабутдинова увеличилось число потерпевших
Число потерпевших по делу бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возросло до 75 человек, следует из материалов, оглашенных судьей в Мосгорсуде при рассмотрении жалобы... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:16
2024-05-20T15:18
происшествия
россия
аяз шабутдинов
московский городской суд
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Число потерпевших по делу бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возросло до 75 человек, следует из материалов, оглашенных судьей в Мосгорсуде при рассмотрении жалобы защиты на продление ему ареста. "Шабутдинов обвиняется в 75 преступлениях", - следует из материалов. Адвокат Шабутдинова Дмитрий Григориади сообщил суду, что более пяти месяцев его клиент находится в СИЗО и все это время с ним "не проводятся никакие следственные действия". "Я в суде первой инстанции уже указывал на то, что следователь за два дня до продления меры пресечения формальным постановлением нас уведомляет о том, что есть ещё пара потерпевших… Более пяти месяцев мы фактически не участники следственных действий", - добавил он. Ранее Таганский райсуд продлил Шабутдинову арест до 16 июня, было известно о 73 вмененных ему эпизодах мошенничества. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20240502/blinovskaya-1943488392.html
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происшествия, россия, аяз шабутдинов, московский городской суд
Происшествия, Россия, Аяз Шабутдинов, Московский городской суд
В деле Шабутдинова увеличилось число потерпевших

Число потерпевших по делу Шабутдинова достигло 75 человек

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАязу Шабутдинов в суде
Аязу Шабутдинов в суде - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Аязу Шабутдинов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Число потерпевших по делу бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возросло до 75 человек, следует из материалов, оглашенных судьей в Мосгорсуде при рассмотрении жалобы защиты на продление ему ареста.
"Шабутдинов обвиняется в 75 преступлениях", - следует из материалов.
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2 мая, 14:49
Адвокат Шабутдинова Дмитрий Григориади сообщил суду, что более пяти месяцев его клиент находится в СИЗО и все это время с ним "не проводятся никакие следственные действия".
"Я в суде первой инстанции уже указывал на то, что следователь за два дня до продления меры пресечения формальным постановлением нас уведомляет о том, что есть ещё пара потерпевших… Более пяти месяцев мы фактически не участники следственных действий", - добавил он.
Ранее Таганский райсуд продлил Шабутдинову арест до 16 июня, было известно о 73 вмененных ему эпизодах мошенничества.
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21 апреля, 14:24
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
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