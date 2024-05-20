https://ria.ru/20240520/sevastopol-1947116398.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.05.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась около часа, сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:05
2024-05-20T10:05
2024-05-20T10:09
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась около часа, сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявили в понедельник в 9.10 мск."Отбой воздушной тревоги!" - сообщил Развожаев.
https://ria.ru/20240520/vasilevka-1947098440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она длилась около часа