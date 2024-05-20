https://ria.ru/20240520/servis-1947228779.html

Сервис "Барьеры и требования рынков" запущен на платформе "Мой экспорт"

Сервис "Барьеры и требования рынков" запущен на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 20.05.2024

Сервис "Барьеры и требования рынков" запущен на платформе "Мой экспорт"

Новый сервис "Барьеры и требования рынков", который направлен на упрощение процесса поиска информации, необходимой российским предприятиям для оценки уровня... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:05

2024-05-20T16:05

2024-05-20T16:05

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734857_0:244:3006:1936_1920x0_80_0_0_3d48048c7ad0e9c4a2bc1c3a1dc39825.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Новый сервис "Барьеры и требования рынков", который направлен на упрощение процесса поиска информации, необходимой российским предприятиям для оценки уровня доступа на международные рынки, теперь доступен на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Сервис "Барьеры и требования рынков" предлагает экспортерам уникальную возможность глубокого погружения в аналитику торговых ограничений и требований различных стран. Это позволяет компаниям оценивать возможные издержки, связанные с экспортом в конкретные страны, и таким образом принимать обоснованные решения, выбирая для своей продукции наиболее подходящий экспортный рынок, исходя из актуальной информации о таможенных пошлинах, требованиях технического характера, квотах, запретах и других важных аспектах поставки товара за рубеж", - говорится в сообщении.Одной из основных особенностей сервиса является его удобный интерфейс, который позволяет быстро и легко находить информацию о мерах торгового регулирования в разных странах. Пользователи могут выбирать параметры поиска с помощью страновых и товарных фильтров, а также пользоваться дополнительными возможностями поиска по типу торгового ограничения или ключевым словам. Результаты поискового запроса отображаются в виде таблиц, диаграмм, а также на интерактивной карте мира, цветовая палитра которой меняется в зависимости от выбранных фильтров, что помогает визуально оценить ситуацию на рынках с точки зрения действующих тарифных и нетарифных ограничений.В течение текущего года сервис будет дорабатываться и приобретет еще ряд функциональных и визуальных возможностей, в рамках которых пользователям в том числе будет доступна возможность в интерактивном режиме проводить сравнение условий поставок своей продукции в разные страны. О появлении новых возможностей будет объявлено дополнительно.Сервис будет полезен компаниям с разной экспортной зрелостью - как опытным, так и только приступающим к внешнеэкономической деятельности. Кроме того, его могут использовать в работе организации, занимающиеся поддержкой экспорта, а также региональные и федеральные органы исполнительной власти.Для получения доступа к сервису необходимо зарегистрироваться на платформе "Мой экспорт". Сервис является частью Интерактивной аналитической системы по поддержке принятия решений в сфере ВЭД (СППР).СППР - цифровая аналитическая система, основанная на новых принципах работы с использованием автоматизированных интеллектуальных моделей поиска и обработки информации в сфере внешнеторговой деятельности. СППР реализуется последовательно посредством включения новых сервисов, разработку которых планируется завершить до 2030 года.

https://ria.ru/20240519/napitki-1947020194.html

https://ria.ru/20240518/sotrudnichestvo-1946864844.html

россия

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)