https://ria.ru/20240520/servis-1947193075.html

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработал сервис расчетов инвестопроектов

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработал сервис расчетов инвестопроектов - РИА Новости, 20.05.2024

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработал сервис расчетов инвестопроектов

Компания "Мастерская цифровых решений" разработала комплексный инструмент, позволяющий с большей точностью рассчитывать предел цены реализации инвестиционных... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:12

2024-05-20T14:12

2024-05-20T14:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

сергей собянин

геннадий дегтев

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947191432_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_5758734c03ce7f2de7278cd8f22da4f0.jpg

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Компания "Мастерская цифровых решений" разработала комплексный инструмент, позволяющий с большей точностью рассчитывать предел цены реализации инвестиционных проектов в энергетике, данная программа внесена в реестр российского программного обеспечения, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале отметил, что в ОЭЗ Москвы развиваются производства медизделий, электронных компонентов, отечественных банкоматов, беспилотных авиасистем."Резидент ОЭЗ – российский ИТ-разработчик, специализирующийся на автоматизации процессов в электросетевом строительстве. Компания получила статус резидент в 2020 году. Новый импортозамещающий программный продукт на 50% ускоряет расчеты стоимости реализации инвестпроектов в электросетевом строительстве, и на 80% снижает долю ошибок. Решением уже пользуются ведущие российские электросетевые компании", – приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.По его словам, инновационный сервис для энергетической отрасли создавался и совершенствовался с 2020 года.Значимость этого сервиса связана с важными изменениями в законодательстве для строителей энергетической отрасли. Так, с текущего года возвращается действие требования п. 3.1 статьи 23 ФЗ "Об электроэнергетике", в рамках которого объем финансовых потребностей для исполнения инвестпроекта не должен превышать предельную стоимость, которая рассчитывается по укрупненным нормативам цены (УНЦ).Расчеты с использованием УНЦ позволяют не допустить завышение стоимости, выявить ошибки в проектно-сметной документации, а также повысить прозрачность инвестпрограммы. Данный инструмент важен для органов исполнительной власти. Так как с помощью него можно убедиться, что инвестиции в развитие энергетической инфраструктуры не превышают разумные пределы.По слова руководителя "Мастерской цифровых решений", эксперта отрасли электроэнергетики Алексея Голикова, программное обеспечение позволяет проводить расчеты по укрупненным нормативам стоимости ресурсов, актуальным на этот год.Он пояснил, что в более 2100 позиций стоимости обновлено в новом сборнике УНЦ, появилось 750 новых показателей, а также количество региональных коэффициентов возросло, превысив отметку в 7700 единиц.Кроме того, стало гораздо сложнее рассчитывать вручную предельную стоимость инвестпроектов, по которым будут "тянуть" линии электропередач, строить новые объекты, проводить реконструкцию, техническое перевооружение.Разработчики добавили, что в сервисе работает более 500 алгоритмов проверки с учетом постоянно обновляемой базы расценок.В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что компания создала и выпустила на рынок с 2019 года три крупных продукта, среди которых система управления проектами для решения различных корпоративных задач, база проектов и закупок для производителей и поставщиков электросетевого оборудования и материалов. Данные программные продукты внесены в реестр российского ПО.

https://ria.ru/20240520/rudnevo-1947059023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, сергей собянин, геннадий дегтев, технологии