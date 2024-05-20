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Сертификаты на ремонт разыграли на Московской неделе интерьера и дизайна
Сертификаты на ремонт разыграли на Московской неделе интерьера и дизайна - РИА Новости, 20.05.2024
Сертификаты на ремонт разыграли на Московской неделе интерьера и дизайна
В заключительный день IV Московской недели интерьера и дизайна среди посетителей прошел розыгрыш сертификатов на ремонт, два победителя получили сертификаты,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:19
2024-05-20T14:19
2024-05-20T16:29
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В заключительный день IV Московской недели интерьера и дизайна среди посетителей прошел розыгрыш сертификатов на ремонт, два победителя получили сертификаты, сообщает пресс-служба организаторов. Номинал каждого сертификата – 250 тысяч рублей, которые можно потратить на покупку продукции для ремонта и обустройства дома. Победителями стали москвичи Оксана и Анатолий. Они и еще сотник человек приняли участие в розыгрыше, который проводился при поддержке ТК "Каширский двор", для посетителей и подписчиков социальных сетей мероприятия. Обладатель приза определялся случайным образом с помощью лототрона. "Я пока не понял, как я смог стать победителем, осознание, наверное, придет потом. Пока у меня ощущение, что такого не бывает. Тысячи людей участвовали, а в итоге выбрали меня. Видимо, я настолько сильно хотел сделать ремонт, что это притянуло удачу. Как раз с женой копили, чтобы доделать ремонт, теперь это случится гораздо быстрее", - поделился один из победителей розыгрыша Анатолий. Для участия посетителям Московской недели интерьера и дизайна нужно было заполнить отрывной билет из гостевого буклета, а также во время розыгрыша находиться на площадке мероприятия. Московская неделя интерьера и дизайна в четвертый раз открыла свои двери для посетителей, которых ждали арт-пространства, экскурсии от дизайнеров, мастер-классы и выступления звезд.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, интерьер, дизайн
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В заключительный день IV Московской недели интерьера и дизайна среди посетителей прошел розыгрыш сертификатов на ремонт, два победителя получили сертификаты, сообщает пресс-служба организаторов.
Номинал каждого сертификата – 250 тысяч рублей, которые можно потратить на покупку продукции для ремонта и обустройства дома.
Победителями стали москвичи Оксана и Анатолий. Они и еще сотник человек приняли участие в розыгрыше, который проводился при поддержке ТК "Каширский двор", для посетителей и подписчиков социальных сетей мероприятия. Обладатель приза определялся случайным образом с помощью лототрона.
"Я пока не понял, как я смог стать победителем, осознание, наверное, придет потом. Пока у меня ощущение, что такого не бывает. Тысячи людей участвовали, а в итоге выбрали меня. Видимо, я настолько сильно хотел сделать ремонт, что это притянуло удачу. Как раз с женой копили, чтобы доделать ремонт, теперь это случится гораздо быстрее", - поделился один из победителей розыгрыша Анатолий.
Для участия посетителям Московской недели интерьера и дизайна нужно было заполнить отрывной билет из гостевого буклета, а также во время розыгрыша находиться на площадке мероприятия.
Московская неделя интерьера и дизайна в четвертый раз открыла свои двери для посетителей, которых ждали арт-пространства, экскурсии от дизайнеров, мастер-классы и выступления звезд.