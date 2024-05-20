https://ria.ru/20240520/semenovodstvo-1947222930.html

Центр семеноводства картофеля создадут в Новгородской области

Центр семеноводства картофеля создадут в Новгородской области - РИА Новости, 20.05.2024

Центр семеноводства картофеля создадут в Новгородской области

Центр семеноводства картофеля создадут в Новгородской области, чтобы не зависеть от импорта, сообщил министр сельского хозяйства региона Виктор Витвицкий на... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:45

2024-05-20T15:45

2024-05-20T15:45

новгородская область

старая русса

андрей никитин (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947217539_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_a1fbc681d1ba040a4c7ac182a3b35906.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Центр семеноводства картофеля создадут в Новгородской области, чтобы не зависеть от импорта, сообщил министр сельского хозяйства региона Виктор Витвицкий на встрече с губернатором Андреем Никитиным. По словам Витвицкого, шесть фермерских хозяйств в области занимаются семеноводством картофеля. Два сельхозпредприятия создают свою базу семян зерновых и многолетних трав. Проект по семеноводству картофеля заканчивается в 2024 году, в планах довести долю картофеля отечественной селекции до 45%. "Принято решение о создании Центра семеноводства картофеля. Сегодня важно развивать отечественное семеноводство, чтобы была независимость от импорта… По семенам картофеля мы уже полностью обеспечены, и реализуем суперэлитные и элитные семена за пределами региона. Обеспеченность семенами собственного производства в идеале должна составлять 80%", - приводит пресс-служба правительства региона слова Витвицкого. Никитин добавил, что важно развивать агроклассы в школах, чтобы привлекать молодежь в сельское хозяйство. На данный момент в сельских школах региона открыты девять агроклассов. Еще четыре появятся в Старой Руссе, Волоте, Крестцах и в новгородской гимназии. Со школами, которые открывают агроклассы, активно сотрудничают фермерские хозяйства и сельхозорганизации.

https://ria.ru/20240321/ispytaniya-1934819281.html

новгородская область

старая русса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, старая русса, андрей никитин (политик)