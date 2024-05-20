https://ria.ru/20240520/semenovodstvo-1947222930.html
Центр семеноводства картофеля создадут в Новгородской области
Центр семеноводства картофеля создадут в Новгородской области - РИА Новости, 20.05.2024
Центр семеноводства картофеля создадут в Новгородской области
Центр семеноводства картофеля создадут в Новгородской области, чтобы не зависеть от импорта, сообщил министр сельского хозяйства региона Виктор Витвицкий на... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:45
2024-05-20T15:45
2024-05-20T15:45
новгородская область
старая русса
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Центр семеноводства картофеля создадут в Новгородской области, чтобы не зависеть от импорта, сообщил министр сельского хозяйства региона Виктор Витвицкий на встрече с губернатором Андреем Никитиным. По словам Витвицкого, шесть фермерских хозяйств в области занимаются семеноводством картофеля. Два сельхозпредприятия создают свою базу семян зерновых и многолетних трав. Проект по семеноводству картофеля заканчивается в 2024 году, в планах довести долю картофеля отечественной селекции до 45%. "Принято решение о создании Центра семеноводства картофеля. Сегодня важно развивать отечественное семеноводство, чтобы была независимость от импорта… По семенам картофеля мы уже полностью обеспечены, и реализуем суперэлитные и элитные семена за пределами региона. Обеспеченность семенами собственного производства в идеале должна составлять 80%", - приводит пресс-служба правительства региона слова Витвицкого. Никитин добавил, что важно развивать агроклассы в школах, чтобы привлекать молодежь в сельское хозяйство. На данный момент в сельских школах региона открыты девять агроклассов. Еще четыре появятся в Старой Руссе, Волоте, Крестцах и в новгородской гимназии. Со школами, которые открывают агроклассы, активно сотрудничают фермерские хозяйства и сельхозорганизации.
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новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, старая русса, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Старая Русса, Андрей Никитин (политик)
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Центр семеноводства картофеля создадут в Новгородской области, чтобы не зависеть от импорта, сообщил министр сельского хозяйства региона Виктор Витвицкий на встрече с губернатором Андреем Никитиным.
По словам Витвицкого, шесть фермерских хозяйств в области занимаются семеноводством картофеля. Два сельхозпредприятия создают свою базу семян зерновых и многолетних трав. Проект по семеноводству картофеля заканчивается в 2024 году, в планах довести долю картофеля отечественной селекции до 45%.
"Принято решение о создании Центра семеноводства картофеля. Сегодня важно развивать отечественное семеноводство, чтобы была независимость от импорта… По семенам картофеля мы уже полностью обеспечены, и реализуем суперэлитные и элитные семена за пределами региона. Обеспеченность семенами собственного производства в идеале должна составлять 80%", - приводит пресс-служба правительства региона слова Витвицкого.
Никитин добавил, что важно развивать агроклассы в школах, чтобы привлекать молодежь в сельское хозяйство. На данный момент в сельских школах региона открыты девять агроклассов. Еще четыре появятся в Старой Руссе
, Волоте, Крестцах и в новгородской гимназии. Со школами, которые открывают агроклассы, активно сотрудничают фермерские хозяйства и сельхозорганизации.