https://ria.ru/20240520/sarov-1947209041.html
Мишустин прилетел в Саров
Мишустин прилетел в Саров - РИА Новости, 20.05.2024
Мишустин прилетел в Саров
Председатель правительства Михаил Мишустин прилетел в город Саров Нижегородской области. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:01
2024-05-20T15:01
2024-05-20T16:14
россия
саров
нижегородская область
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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САРОВ (Нижегородская обл.), 20 мая - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин прилетел в город Саров Нижегородской области. Премьер планирует посетить в городе выставку "Росатома" и провести совещание по вопросам технологического суверенитета в области фотоники. Здесь расположены Национальный центр физики и математики (НЦФМ), а также созданный на его базе по поручению президента РФ филиал и учебный кластер МГУ им. М. В. Ломоносова. Ключевым объектом Сарова является Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан 9 апреля 1946 года для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ, зачастую называемого "колыбелью" ядерного оружия России, были и остаются работы, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания. По мнению специалистов, РФЯЦ-ВНИИЭФ занимает в истории первое место среди других научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы.
https://ria.ru/20240409/tsentr-1938874767.html
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саров, нижегородская область, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Россия, Саров, Нижегородская область, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
Мишустин прилетел в Саров
Мишустин прилетел в Саров на совещание по технологическому суверенитету
САРОВ (Нижегородская обл.), 20 мая - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин прилетел в город Саров Нижегородской области.
Премьер планирует посетить в городе выставку "Росатома
" и провести совещание по вопросам технологического суверенитета в области фотоники.
Здесь расположены Национальный центр физики и математики (НЦФМ), а также созданный на его базе по поручению президента РФ
филиал и учебный кластер МГУ им. М. В. Ломоносова. Ключевым объектом Сарова является Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан 9 апреля 1946 года для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ, зачастую называемого "колыбелью" ядерного оружия России, были и остаются работы, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания.
По мнению специалистов, РФЯЦ-ВНИИЭФ занимает в истории первое место среди других научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы.