Рейтинг@Mail.ru
Мишустин прилетел в Саров - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 20.05.2024 (обновлено: 16:14 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/sarov-1947209041.html
Мишустин прилетел в Саров
Мишустин прилетел в Саров - РИА Новости, 20.05.2024
Мишустин прилетел в Саров
Председатель правительства Михаил Мишустин прилетел в город Саров Нижегородской области. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:01
2024-05-20T16:14
россия
саров
нижегородская область
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947231401_0:87:3106:1834_1920x0_80_0_0_3c96992167b56a16f7d127e9522887b1.jpg
САРОВ (Нижегородская обл.), 20 мая - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин прилетел в город Саров Нижегородской области. Премьер планирует посетить в городе выставку "Росатома" и провести совещание по вопросам технологического суверенитета в области фотоники. Здесь расположены Национальный центр физики и математики (НЦФМ), а также созданный на его базе по поручению президента РФ филиал и учебный кластер МГУ им. М. В. Ломоносова. Ключевым объектом Сарова является Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан 9 апреля 1946 года для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ, зачастую называемого "колыбелью" ядерного оружия России, были и остаются работы, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания. По мнению специалистов, РФЯЦ-ВНИИЭФ занимает в истории первое место среди других научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы.
https://ria.ru/20240409/tsentr-1938874767.html
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
россия
саров
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947231401_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_5987aaa877872ec57a3fa2b39e5433d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саров, нижегородская область, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Россия, Саров, Нижегородская область, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
Мишустин прилетел в Саров

Мишустин прилетел в Саров на совещание по технологическому суверенитету

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки "Развитие фотоники в госкорпорации "Росатом" в Национальном центре физики и математики в Сарове. 20 мая 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки Развитие фотоники в госкорпорации Росатом в Национальном центре физики и математики в Сарове. 20 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки "Развитие фотоники в госкорпорации "Росатом" в Национальном центре физики и математики в Сарове. 20 мая 2024
Читать ria.ru в
САРОВ (Нижегородская обл.), 20 мая - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин прилетел в город Саров Нижегородской области.
Премьер планирует посетить в городе выставку "Росатома" и провести совещание по вопросам технологического суверенитета в области фотоники.
Директор российского федерального ядерного центра, Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в ЗАТО Саров Валентин Костюков - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Саровский ядерный центр обеспечит суверенитет России, заявил Костюков
9 апреля, 16:14
Здесь расположены Национальный центр физики и математики (НЦФМ), а также созданный на его базе по поручению президента РФ филиал и учебный кластер МГУ им. М. В. Ломоносова. Ключевым объектом Сарова является Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан 9 апреля 1946 года для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ, зачастую называемого "колыбелью" ядерного оружия России, были и остаются работы, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания.
По мнению специалистов, РФЯЦ-ВНИИЭФ занимает в истории первое место среди других научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы.
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Атомная отрасль России развивается вопреки санкциям
28 сентября 2023, 01:26
 
РоссияСаровНижегородская областьМихаил МишустинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала