https://ria.ru/20240520/sarov-1947209041.html

Мишустин прилетел в Саров

Мишустин прилетел в Саров - РИА Новости, 20.05.2024

Мишустин прилетел в Саров

Председатель правительства Михаил Мишустин прилетел в город Саров Нижегородской области. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:01

2024-05-20T15:01

2024-05-20T16:14

россия

саров

нижегородская область

михаил мишустин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

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САРОВ (Нижегородская обл.), 20 мая - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин прилетел в город Саров Нижегородской области. Премьер планирует посетить в городе выставку "Росатома" и провести совещание по вопросам технологического суверенитета в области фотоники. Здесь расположены Национальный центр физики и математики (НЦФМ), а также созданный на его базе по поручению президента РФ филиал и учебный кластер МГУ им. М. В. Ломоносова. Ключевым объектом Сарова является Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан 9 апреля 1946 года для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ, зачастую называемого "колыбелью" ядерного оружия России, были и остаются работы, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания. По мнению специалистов, РФЯЦ-ВНИИЭФ занимает в истории первое место среди других научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы.

https://ria.ru/20240409/tsentr-1938874767.html

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

россия

саров

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, саров, нижегородская область, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии