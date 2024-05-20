https://ria.ru/20240520/sanktsii-1947295319.html
США не откажутся от санкций против авиатехники, которой пользуются в Иране
США не откажутся от санкций против авиатехники, которой пользуются в Иране - РИА Новости, 20.05.2024
США не откажутся от санкций против авиатехники, которой пользуются в Иране
США продолжат в полном объеме применять санкции в отношении авиатехники, которой пользуются руководители Ирана, и не будут за это извиняться, несмотря на гибель РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T21:33
2024-05-20T21:33
2024-05-20T21:40
в мире
иран
сша
крушение вертолета президента ирана
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. США продолжат в полном объеме применять санкции в отношении авиатехники, которой пользуются руководители Ирана, и не будут за это извиняться, несмотря на гибель при крушении вертолета президента страны Эбрахима Раиси, сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Прежде всего мы вообще не собираемся извиняться за наш санкционный режим... Мы продолжим в полной мере применять наш санкционный режим, в том числе санкционные режимы в отношении воздушных судов, которые использует иранское правительство", - сказал Миллер.
https://ria.ru/20240520/iran-1947177232.html
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в мире, иран, сша, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, США, Крушение вертолета президента Ирана
США не откажутся от санкций против авиатехники, которой пользуются в Иране
США не откажутся от санкций против авиатехники, которой пользуются власти Ирана