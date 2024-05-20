https://ria.ru/20240520/samozanyatye-1947306504.html

На Кубани более полумиллиона человек получили статус самозанятых

На Кубани более полумиллиона человек получили статус самозанятых - РИА Новости, 20.05.2024

На Кубани более полумиллиона человек получили статус самозанятых

Более полумиллиона человек в Краснодарском крае получили статус самозанятых, это привело в бюджет региона 1,5 миллиарда рублей налогов, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T23:36

2024-05-20T23:36

2024-05-20T23:36

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Более полумиллиона человек в Краснодарском крае получили статус самозанятых, это привело в бюджет региона 1,5 миллиарда рублей налогов, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Число самозанятых в Краснодарском крае превысило 500 тысяч человек. Мы в девять раз опережаем показатели, поставленные нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", и продолжаем расширять меры поддержки. В 2023 году самозанятые Кубани предоставили госкомпаниям товары и услуги на 700 миллионов рублей. В бюджет региона поступило порядка 1,5 миллиарда рублей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Власти напоминают, что в 2020 году на Кубани ввели специальный налоговый режим для самозанятых. По общему числу субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых Краснодарский край занимает 1-е место в ЮФО и четвертое в России. Всего в сфере МСП региона заняты почти 1,2 миллиона человек. Губернатор также добавил, что за пять лет реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Краснодарском крае господдержка МСП, включая самозанятых, превысила 5,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240520/tekhnologii-1947305085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия