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СМИ: Салливан обсудил в Саудовской Аравии проект стратегического соглашения - РИА Новости, 20.05.2024
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02:04 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/sallivan-1947077792.html
СМИ: Салливан обсудил в Саудовской Аравии проект стратегического соглашения
СМИ: Салливан обсудил в Саудовской Аравии проект стратегического соглашения - РИА Новости, 20.05.2024
СМИ: Салливан обсудил в Саудовской Аравии проект стратегического соглашения
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили на переговорах в воскресенье... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T02:04
2024-05-20T02:04
в мире
израиль
саудовская аравия
джейк салливан
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885005_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ceeb2c9bda114718dd284dfacfe7ff1.jpg
ДОХА, 20 мая - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили на переговорах в воскресенье действия Израиля в палестинском секторе Газа и проект широкого двустороннего стратегического соглашения, передаёт саудовское государственное агентство новостей SPA. По информации агентства, программа визита Салливана в саудовский город Дахран на востоке королевства включала в себя обсуждение "полуфинального варианта проектов стратегических соглашений между двумя странами, которые почти завершены". Агентство также отметило, что наследный принц и Салливан обсудили "необходимость найти надежный путь к достижению решения о создании двух государств для Израиля и палестинцев, а также остановить войну в секторе Газа и облегчить поступление гуманитарной помощи".
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в мире, израиль, саудовская аравия, джейк салливан, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, Джейк Салливан, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Салливан обсудил в Саудовской Аравии проект стратегического соглашения

SPA: Салливан и кронпринц Саудовской Аравии обсудили стратегическое соглашение

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ДОХА, 20 мая - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили на переговорах в воскресенье действия Израиля в палестинском секторе Газа и проект широкого двустороннего стратегического соглашения, передаёт саудовское государственное агентство новостей SPA.
По информации агентства, программа визита Салливана в саудовский город Дахран на востоке королевства включала в себя обсуждение "полуфинального варианта проектов стратегических соглашений между двумя странами, которые почти завершены".
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Агентство также отметило, что наследный принц и Салливан обсудили "необходимость найти надежный путь к достижению решения о создании двух государств для Израиля и палестинцев, а также остановить войну в секторе Газа и облегчить поступление гуманитарной помощи".
 
В миреИзраильСаудовская АравияДжейк СалливанМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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