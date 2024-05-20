https://ria.ru/20240520/sallivan-1947077792.html

СМИ: Салливан обсудил в Саудовской Аравии проект стратегического соглашения

СМИ: Салливан обсудил в Саудовской Аравии проект стратегического соглашения - РИА Новости, 20.05.2024

СМИ: Салливан обсудил в Саудовской Аравии проект стратегического соглашения

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили на переговорах в воскресенье... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T02:04

2024-05-20T02:04

2024-05-20T02:04

в мире

израиль

саудовская аравия

джейк салливан

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 20 мая - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили на переговорах в воскресенье действия Израиля в палестинском секторе Газа и проект широкого двустороннего стратегического соглашения, передаёт саудовское государственное агентство новостей SPA. По информации агентства, программа визита Салливана в саудовский город Дахран на востоке королевства включала в себя обсуждение "полуфинального варианта проектов стратегических соглашений между двумя странами, которые почти завершены". Агентство также отметило, что наследный принц и Салливан обсудили "необходимость найти надежный путь к достижению решения о создании двух государств для Израиля и палестинцев, а также остановить войну в секторе Газа и облегчить поступление гуманитарной помощи".

https://ria.ru/20231027/izrail-1905734022.html

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в мире, израиль, саудовская аравия, джейк салливан, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году