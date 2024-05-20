https://ria.ru/20240520/rudnevo-1947059023.html

Москвичам рассказали о производстве резидентов парка "Руднево" в 2024 году

Москвичам рассказали о производстве резидентов парка "Руднево" в 2024 году - РИА Новости, 20.05.2024

Москвичам рассказали о производстве резидентов парка "Руднево" в 2024 году

На площадке ОЭЗ "Технополис Москва" в Косино-Ухтомском районе уже разместились 18 компаний, при этом девять организаций имеют статус резидента, сообщил министр... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T07:12

2024-05-20T07:12

2024-05-20T07:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947058735_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd0d9653a4e205b25790366bfcd673b8.jpg

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. На площадке ОЭЗ "Технополис Москва" в Косино-Ухтомском районе уже разместились 18 компаний, при этом девять организаций имеют статус резидента, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что индустриальный парк "Руднево" заработал около года назад. Это шестая площадка столичной особой экономической зоны. Компании, входящие в ОЭЗ, с помощью поддержки столичного правительства наращивают выпуск медизделий, банкоматов, беспилотников, конденсаторов и другой высокотехнологичной продукции."Среди предприятий, получивших статус резидента ОЭЗ, производители банкоматов, беспилотников, конденсаторов, решений для сортировки и переработки мусора, медизделий. Эти компании создадут в индустриальном парке “Руднево” 2,6 тысячи рабочих мест, а также вложат в реализацию проектов 31,8 миллиарда рублей", – цитирует пресс-служба ДИПП Овчинского.Первым резидентом площадки "Руднево" стало предприятие, занимающееся производством абсорбирующего белья медназначения для взрослых "ВИП Камилла". Столичное правительство заключило с компанией контракт зимой прошлого года, а осенью 2023 года организация начала поставки в рамках соглашения. За первые три месяца текущего года организация произвела свыше 1,5 миллиона единиц продукции. После выхода на полную мощность предприятие планирует выпускать до 120 миллионов подгузников и 75 миллионов пеленок ежегодно.Второй резидент особой экономической зоны – организация "Банковские Финансовые Системы" (БФС) - в этом году планирует произвести 5 тысяч банкоматов, а после выхода на полную мощность объемы будут наращивать до 15 тысяч изделий.Как рассказал гендиректор группы компаний БФС Артем Жилонов, за первые три месяца текущего года компания заключила контракт на поставки оборудования с четвертым банком. Еще организация запустила жгутовое производство, а сейчас изготавливает полный перечень кабельной продукции, которая нужна во время сборки банкоматов."Расширение направлено на повышение уровня локализации выпускаемой продукции", – цитирует пресс-служба гендиректора.Другой резидент столичной ОЭЗ - предприятие "Нюкон энерджи" - занимается разработкой и серийным выпуском широким ассортиментов конденсаторов, используемых в светотехнической продукции, силовой электронике, пусковых устройствах. За первые три месяца этого года предприятие произвело свыше 200 тысяч устройств, ежемесячная выручка компании увеличилась на 40% до 58 миллионов рублей.Активно развиваются и другие компании, которые размещены на площадке "Руднево". Например, предприятие "Хартия", которое выпускает оборудование для коммунальной сферы, изготовило технологические линии для мусоросортировочного комплекса нового поколения. В состав комплекса вошли конвейеры по отбору мусора магнитным, оптическим и вихревым способом, что позволяет выделить максимальный объем сырья, пригодного для вторичной переработки. Сортировочные мощности компании будут достигать 480 тысяч тонн отходов каждый год. Все конвейерные и сортировочные линии, которые выпущены на особой экономической зоны Москвы, сделаны на российской материально-компонентной базе.Как сообщил гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, компании, у которых есть статус резидента, имеют хорошие льготы на налоги. Так, резиденты ОЭЗ освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них равна 2%. Кроме того, для этих предприятий разработан режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли.

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https://ria.ru/20240326/pererabotka-1935031523.html

https://ria.ru/20240414/nabor-1939833942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владислав овчинский